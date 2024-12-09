Окружение ВСУ в Курской области, бои под Суджей, удар ФАБами по Волчанску: последние новости СВО

Российские войска продолжают наступление на стратегически важных направлениях, освободив населенные пункты Благодатное и Новый Труд. В настоящее время идут бои за Дзержинск, Торецк и Купянск. Как складывается обстановка в курском приграничье и на других линиях фронта расскажет «Радио 1».