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Российские войска продолжают наступление на стратегически важных направлениях, освободив населенные пункты Благодатное и Новый Труд. В настоящее время идут бои за Дзержинск, Торецк и Купянск. Как складывается обстановка в курском приграничье и на других линиях фронта расскажет «Радио 1».
Курская область
За последние сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, включая БМП Bradley американского производства, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет. После освобождения села Плехово в Курской области российские войска приступили к строительству переправ через реку Псел.
Военные корреспонденты отмечают, что если информация подтвердится, то вскоре начнутся бои за Горналь и Гуево. Когда бойцы освободят эти населенные пункты, они окажутся близко к Сумской области. В настоящее время ВС РФ окружили ВСУ на нескольких занимаемых ими позициях.
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По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям 13 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Нижний Клин, Суджа и Черкасское Поречное. Удары также были нанесены по Басовке, Беловодам, Веселовке, Глухову, Журавке, Мирополью и Павловке в Сумской области.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении российские силы в последние два дня атаковали позиции ВСУ в районах Садового, Ольговки, Приозерного, Львово и Херсона. В то же время ВСУ устанавливают системы радиоэлектронной борьбы в оставленных домах на левом берегу Днепра и продолжают обстреливать российские территории, выпустив 46 снарядов по девяти населенным пунктам.
Запорожский фронт
На Запорожском фронте продолжаются локальные бои на флангах южнее Орехова. Российские десантники уничтожили две вражеские БМП в районе Малой Токмачки.
Торецкое направление
В Торецкетроссийские войска продолжают наступление, очищая центральную часть города после взрыва шахты «Центральная» украинскими войсками во время отступления. Западнее и севернее шахты идут ожесточенные бои.
Часовоярское направление
В Часов Яре продолжаются сражения за завод огнеупоров. Российские бойцы продвигаются на южном фланге в сторону Ступочек и микрорайона Новый, а также севернее города в районе Калиновки.
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Купянское направление
На Купянском направлении идут тяжелые бои на восточной окраине Купянска. ВС РФ наступают юго-восточнее Загрызово, расширяя контроль в направлении Боровой. Противник перебрасывает резервы к Двуречному и контратакует в районе Кучеровки.
Северское и Краснолиманское направления
На Северском направлении российская артиллерия наносит удары по Северску и его окрестностям. Ситуация на земле остается стабильной.
На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточенные бои в Тернах и районе Ямполовки.
Харьковское направление
На Харьковском участке фронта продвижения наземных сил не наблюдается. Российские ВКС наносят удары по объектам противника, включая применение авиабомб ФАБ по Волчанску.
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Анастасия Хохлова