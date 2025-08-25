На Украине скончался мужчина, которого насильно удерживали в военкомате
В Ровенской области на западе Украины скончался мужчина, которого насильно удерживали в военкомате. Инцидент произошёл спустя несколько дней после его принудительной доставки для прохождения мобилизационных процедур.
Местные издания сообщают, что мужчина почувствовал себя плохо в результате предполагаемого физического и психологического давления. Обстоятельства его смерти пока официально не раскрываются.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец признавал, что случаи нарушений со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (украинских военкоматов) стали носить массовый характер. По его словам, в адрес омбудсмена регулярно поступают жалобы на жесткие методы мобилизации, в том числе незаконное задержание граждан и применение силы.
С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Власти страны принимают меры для пресечения любых попыток уклонения от службы, что вызывает общественное недовольство и рост числа конфликтных ситуаций, особенно в западных регионах страны.
