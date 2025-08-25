На Украине скончался мужчина, которого насильно удерживали в военкомате

25 августа 2025, 10:30

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Ровенской области на западе Украины скончался мужчина, которого насильно удерживали в военкомате. Инцидент произошёл спустя несколько дней после его принудительной доставки для прохождения мобилизационных процедур.