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«Несовместимы»: Одессит Анатолий Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину

Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину
Фото: Istock/Wirestock

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину. Его слова приводит MK.ru.



Рожденный в Одессе Вассерман считает, что из-за давления американских элит на Дональда Трампа продолжается активное участие США в конфликте, даже несмотря на нежелание главы Белого дома портить отношения с Россией.

«Поскольку заявленные цели СВО в принципе несовместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны её ликвидировать полностью», — заявил эрудит.
Вассерман добавил, что сейчас точное время завершения СВО определить невозможно, однако запаса прочности у НАТО может хватить ещё на долгое время.

Ранее сообщалось о размещении нового корпуса НАТО в Эстонии.
Ольга Щелокова

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