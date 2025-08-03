«Несовместимы»: Одессит Анатолий Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину

03 августа 2025, 13:41

Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину

Фото: Istock/Wirestock

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину. Его слова приводит MK.ru.





Рожденный в Одессе Вассерман считает, что из-за давления американских элит на Дональда Трампа продолжается активное участие США в конфликте, даже несмотря на нежелание главы Белого дома портить отношения с Россией.

«Поскольку заявленные цели СВО в принципе несовместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны её ликвидировать полностью», — заявил эрудит.