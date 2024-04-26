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На Украине смогут уволить за несообщение о родственниках в новых регионах России

«Страна.ua»: украинцев уволят за умалчивание о родственниках в новых регионах РФ
26 апреля 2024, 13:39
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Во втором чтении Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволит уволить граждан страны за умолчание о своих родственниках и близких лицах, проживающих в новых регионах России, пишет «Страна.ua».


В частности, внесены изменения в правила трудового распорядка, в соответствии с которыми работники обязаны сообщать о своих связях с физическими лицами, чье место проживания или регистрации находится на территории РФ.

По данным издания, этот шаг вызвал критику со стороны главного юридического управления Рады. По мнению управления, данная норма противоречит Конституции Украины и может привести к произвольному толкованию, что нарушит права работников.

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В США раскрыли новую тактику ВС РФ по уничтожению ВСУ
Defense TV: Российские военные уничтожают живую силу ВСУ с помощью РСЗО и БПЛА
26 апреля 2024, 13:55

Фото: istockphoto/VGI

Российские военные наносят удары по скоплениям живой силы противника с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Причём эти удары отличаются беспрецедентной точностью.
Об этом сообщает YouTube-канал Defense TV. Эта новая тактика российских войск в корне меняет ситуацию в зоне боевых действий, пишут авторы публикации. Одновременное применение беспилотников и РСЗО расширило возможности российских военных в плане нанесения ударов по украинским объектам. Эти атаки отличаются беспрецедентной точностью и смертоносностью, указано в материале.

Автор статьи поясняет, что разведка местности с помощью дронов позволяет российским военным быстро обнаружить и идентифицировать цели, а затем через короткое время наносить по ним залповые ракетные удары. Обозреватель отмечает, что такая тактика представляет собой значительное развитие военного искусства и меняет динамику боевых действий в ходе украинского конфликта, причём не в пользу ВСУ.

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#ракетный удар
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В Польше не оценили шары ВСУ
Экс-генерал Польши не оценил использование ВСУ воздушных шаров с минами
26 апреля 2024, 13:43

Фото: iStock/delray77

Экс-генерал польской армии Вальдемар Скшипчак не оценил идею ВСУ использовать воздушные шары с минами. Об этом он заявил в интервью газете Fakt.
«Я не уверен в точности такой системы. Если шар переносит гранату, минометную мину, какой-либо другой боеприпас и летит высоко, то как он его сбрасывает? Ведь в таком случае точность в воздухе очень невелика», — отметил он.

Скшипчак заявил, что ВСУ рассчитывают на то, что российские военные будут стрелять по ним средствами ПВО. Однако эти шары могут быть уничтожены штатным стрелковым вооружением. Он добавил, что Америка и Польша использовали такие шары в Ираке во время операции 2003 года для разведки, но они неэффективны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские боевики попытались убить под Авдеевкой сдавшихся в плен сослуживцев ударами FPV-дронов. Историю рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#всу
#пво
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На Украине американцы испытывают психотропные препараты
MASH: американские ученые испытывают на украинцах психотропные препараты
26 апреля 2024, 12:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Американские и украинские ученые проводят эксперименты с сильнодействующими психотропными препаратами на украинских жителях. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника канала, исследования ведутся в биолаборатории, расположенной в больнице поселка Делятин в Ивано-Франковской области, которую открыла компания Accu Reference Medical Lab, контролируемая Министерством обороны США.

Группа из девяти американских и украинских специалистов использует психотропные препараты, включая нейролептик клозапин, для изучения воздействия различных доз на человеческий организм.

После воздействия препаратами пациентов подвергают обследованию, измеряют показатели и собирают биологический материал для передачи в американскую компанию.

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#сша
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#контрнаступление
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Подполье заявило о нескольких ударах в Николаевской области
В подполье заявили о нескольких ударах по акватории Очакова в Николаевской области
26 апреля 2024, 12:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

В районе Очакова в Николаевской области Украины было зафиксировано несколько ударов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
"Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее российские военные нанесли удар по прятавшимся в жилых домах военных ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#сво
#всу
#удар
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Шойгу предупредил о последствиях ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС могут повлечь катастрофические последствия
26 апреля 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

На совещании министров обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане, глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил опасения относительно непрекращающихся атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Это сообщение появилось в Telegram-канале российского ведомства.
Шойгу подчеркнул, что такие атаки вызывают у него серьезные опасения.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя также отмечал увеличение числа атак со стороны ВСУ на ЗАЭС. Он сообщил, что российские военные еженедельно уничтожали до 100 беспилотников. Кроме того, Россия регулярно информировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН об этих инцидентах.

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#украина
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#всу
#магатэ
#заэс
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Стало известно о ликвидации минометчицы из «Правого сектора»*
В Архангельском ликвидирована минометчица из «Правого Сектора»* Рута
26 апреля 2024, 12:24

Фото: iStock/undefined undefined

В поселке Архангельское Херсонской области ликвидирована минометчица из «Правого сектора»* Алла Пушкарчук с позывным Рута. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Шепот фронта» военный корреспондент Руслан Татаринов.
«Под занавес 25.04.2024 в н. п. Архангельское ликвидирована Алла Пушкарчук, позывной Рута из Правого Сектора», — написал он.

Пушкарчук посещала зону боевых действий в рамках работы информационного отдела «Правого Сектора»*. После начала СВО она присоединилась к ВСУ, где стала минометчицей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее на Украине погиб американский наёмник Ян Бердетт, воевавший в составе Вооружённых сил Украины. Он входил в подразделение The Chosen company, входившее в состав 59-1 отдельной моторизованной бригады ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
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#ракеты
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Asia Times: Военные НАТО уже участвуют в украинском конфликте
26 апреля 2024, 12:13

Фото: istockphoto/zim286

Военнослужащие Североатлантического альянса уже сейчас принимают активное участие в боевых действиях на Украине. Хотя в НАТО заявляют, что они не будут воевать, а только обслуживать сложное западное оборудование.
Однако если при помощи этого оборудования ведётся обстрел российских позиций, то присутствие так называемых «военных советников» можно интерпретировать только как активное участие в боевых действиях. Об этом пишут обозреватели издания Asia Times. В публикации указано, что таким образом Запад пытается залатать дыры в рядах ВСУ и не допустить победы России в конфликте, опасаясь, что это нанесёт НАТО непоправимый удар.

Автор материала отмечает, что это далеко не первый случай, когда США называют своих военных, участвующих в боевых действиях на территории других государств, «военными советниками». То же самое американцы проделывали во Вьетнаме. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что некоторые страны блока направили на Украину своих военных советников.

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Подполье сообщило об ударе в Запорожской области
Подполье: ВС РФ поразили прячущихся в домах солдат ВСУ в Запорожской области
26 апреля 2024, 11:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные нанесли удар по прятавшимся в жилых домах военных ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион. Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах», — отметил он.
Украинские подразделения, разбиваясь на группы, уходят на ночевку в лесопосадки и степи. Они разводят там костры, а после против них российскими военными применяются беспилотники. Лебедев добавил, что такие бойцы ВСУ «необучаемы».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по бойцам ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ДНР назвали предположительные цели ВСУ для ракет ATACMS
Советник Пушилина считает, что целями для новых ATACMS мог стать Мариуполь
26 апреля 2024, 11:47

Фото: iStock/MikeMareen

Дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Соединенными Штатами Украине в рамках нового военного пакета, могли быть направлены на Мариуполь и другие объекты в городе.
Такое предположение сделал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

По его словам, дальность этих ракет позволяет использовать их для ударов в глубокий тыл, а сбитые ракеты ATACMS в районе Мариуполя могут свидетельствовать о наличии средств ПВО в этом регионе.

Также предполагается, что ракеты могут быть использованы для нанесения ударов в глубокий тыл в рамках военных операций. При этом ранее Кимаковский говорил, что дальнобойные ракеты ATACMS уже находятся на Украине.

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#новости
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#всу
#ракеты
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