На Украине смогут уволить за несообщение о родственниках в новых регионах России

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Во втором чтении Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволит уволить граждан страны за умолчание о своих родственниках и близких лицах, проживающих в новых регионах России, пишет «Страна.ua».
В частности, внесены изменения в правила трудового распорядка, в соответствии с которыми работники обязаны сообщать о своих связях с физическими лицами, чье место проживания или регистрации находится на территории РФ.
По данным издания, этот шаг вызвал критику со стороны главного юридического управления Рады. По мнению управления, данная норма противоречит Конституции Украины и может привести к произвольному толкованию, что нарушит права работников.
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