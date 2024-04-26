На Западе сообщили Украине плохие новости об ATACMS

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Журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt отметил, что дальнобойная версия американских ракет ATACMS не изменит ситуацию в пользу Украины.
По его словам, это оружие не окажет влияния на ход военных действий. Он также отметил, что Москва знала о наличии этих ракет в ВСУ еще до их поставок со стороны США, что не вызвало удивления в российских кругах.
По данным американской газеты The New York Times, на прошлой неделе США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, которые были немедленно применены украинскими войсками.
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Артем Кузьмин