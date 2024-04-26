Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Западе сообщили Украине плохие новости об ATACMS

На Западе сообщили Украине плохие новости об ATACMS

Welt: дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию в пользу Украины
26 апреля 2024, 11:21
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt отметил, что дальнобойная версия американских ракет ATACMS не изменит ситуацию в пользу Украины.


По его словам, это оружие не окажет влияния на ход военных действий. Он также отметил, что Москва знала о наличии этих ракет в ВСУ еще до их поставок со стороны США, что не вызвало удивления в российских кругах.

По данным американской газеты The New York Times, на прошлой неделе США тайно поставили Украине ракеты ATACMS, которые были немедленно применены украинскими войсками.

Читайте также:

Песков: тайная поставка ракет ATACMS доставит проблемы самой Украине

США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму

В России считают, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту ракетами ATACMS
#аэродром
#москва
#сша
#оружие
#всу
#ракеты
#песков
Подполье сообщило об ударе в Запорожской области
Подполье: ВС РФ поразили прячущихся в домах солдат ВСУ в Запорожской области
26 апреля 2024, 11:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные нанесли удар по прятавшимся в жилых домах военных ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион. Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах», — отметил он.
Украинские подразделения, разбиваясь на группы, уходят на ночевку в лесопосадки и степи. Они разводят там костры, а после против них российскими военными применяются беспилотники. Лебедев добавил, что такие бойцы ВСУ «необучаемы».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по бойцам ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Подполье сообщило об ударе в украинском Кременчуге

Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье

ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, сообщили в подполье
#военные
#владимир путин
#президент
#жители
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДНР назвали предположительные цели ВСУ для ракет ATACMS
Советник Пушилина считает, что целями для новых ATACMS мог стать Мариуполь
26 апреля 2024, 11:47

Фото: iStock/MikeMareen

Дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Соединенными Штатами Украине в рамках нового военного пакета, могли быть направлены на Мариуполь и другие объекты в городе.
Такое предположение сделал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

По его словам, дальность этих ракет позволяет использовать их для ударов в глубокий тыл, а сбитые ракеты ATACMS в районе Мариуполя могут свидетельствовать о наличии средств ПВО в этом регионе.

Также предполагается, что ракеты могут быть использованы для нанесения ударов в глубокий тыл в рамках военных операций. При этом ранее Кимаковский говорил, что дальнобойные ракеты ATACMS уже находятся на Украине.

Читайте также:

В России считают, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту ракетами ATACMS

Украина атакует Россию тайно переданными ей США ракетами ATACMS

Политолог Перенджиев выразил уверенность в уничтожении Россией всех ATACMS ВСУ
#сша
#новости
#днр
#всу
#ракеты
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ФРГ предложили передать Украине ракеты Taurus тайно
26 апреля 2024, 11:21

Фото: istockphoto/bpawesome

Германии следует поставить Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus тайно. С таким предложением выступил немецкий эксперт, советник по политическим вопросам и старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
Об этом он написал в своей социальной сети X (бывший Twitter). Ланге, некогда работавший в министерстве обороны ФРГ, заявил, что сейчас как раз настал момент для передачи ракет Taurus Киеву, причём сделать это желательно тайно. Он подчеркнул, что американцы уже передали Украине именно таким образом оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности и посоветовал Берлину последовать примеру Вашингтона.

На этой неделе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не изменит своего решения не отправлять на Украину крылатые ракеты Taurus. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон неделю назад тайно отправил Киеву ракеты ATACMS, и Украина немедленно применила это оружие.

Читайте также:

Песков: тайная поставка ракет ATACMS доставит проблемы самой Украине

США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму

Зеленский высказался о позиции Шольца по поставкам Taurus
#оружие
#украина
#сми
#фрг
#twitter
#ракеты
#олаф сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ЗРК «Оса» обеспечил продвижение мотострелков под Авдеевкой
26 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/e-crow

Системы противовоздушной обороны обеспечили продвижение групп мотострелков под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» группировки войск «Центр» уничтожил БПЛА противника, обеспечив продвижение штурмовых групп мотострелков на авдеевском направлении», — заявили в МО РФ.

Отмечается, что с помощью ЗРК «Оса» можно обнаруживать и уничтожать малогабаритные БПЛА на дистанции более 10 километров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские военные провели удар по дому в Херсоне, который, как утверждается, использовали украинские военные для запуска и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Пострадали также пять частных домов, в которых, по его словам, расположились украинские военные без согласия владельцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пленный рассказал о запретах командиров на прохождение медкомиссии в ВСУ

ВСУ сдали позиции под Донецком, ВС РФ идут в штурмы в Красногоровке: последние новости СВО

Боевики ВСУ попытались убить сослуживцев, сдавшихся в плен ВС РФ
#мо
#военные
#владимир путин
#президент
#бпла
#операции
#лидер
#сво
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Seznam zprávy: После бегства из Очеретино ВСУ стоит ждать новых прорывов ВС РФ
26 апреля 2024, 11:04

Фото: istockphoto/zabelin

Украину теперь ожидает ещё большее количество прорывов, осуществляемых российскими войсками. Ситуация для ВСУ значительно осложнилась после бегства из Очеретино.
Об этом пишут обозреватели чешского издания Seznam zprávy. В публикации отмечается, что материальное и численное превосходство безусловно находится на стороне России, поэтому следует ожидать новых российских ударов и прорывов. Российские войска постоянно наносят удары по позициям ВСУ с воздуха, а также обстреливают их используя тяжёлую артиллерию, отмечают авторы материала.

Обозреватели предполагают, что после Очеретино российские войска могут нанести следующий удар по украинским позициям южнее, либо просто обойти их оборону под Бердычами. В заключение авторы статьи отметили превосходство ВС РФ по всем ключевым показателям, отметив, что Украине не поможет ни массовая мобилизация, ни помощь западных союзников.

Читайте также:

ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино

Армия России прорвалась в село Новобахмутовка южнее Очеретино

Серия атак ВСУ в Работино и зачистка ВС РФ Очеретино: последние новости СВО
#помощь
#мобилизация
#всу
#вс рф
#удар
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный рассказал о запретах командиров на прохождение медкомиссии в ВСУ
Пленный: Командиры заставляют бойцов ВСУ отказываться от прохождения медкомиссии
26 апреля 2024, 10:58

Фото: iStock/Prostock-Studio

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет бойцов отказываться от прохождения медицинского обследования. Об этом заявил украинский пленник Александр Шурыгин, передает РИА Новости.
По его словам, он выразил желание пройти военно-врачебную комиссию, чтобы избежать отправки на передовую. Шурыгин отметил, что многие украинские солдаты сталкиваются с физическими ограничениями, такими как затруднения в движении, но при этом подчеркнул, что такие навыки критически важны на поле боя.

Он также сообщил, что украинским военнослужащим, отказавшимся идти на фронт, угрожали уголовным преследованием. Шурыгин выразил разочарование в своих командирах, называя их «балаболами» и указывая на разницу между их обещаниями и реальными действиями.

Читайте также:

Украинский военнопленный рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ВСУ

Военнопленный ВСУ рассказал о неприкасаемых при мобилизации

Украинский военнопленный рассказал о наёмниках в составе ВСУ
#солдаты
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС России ударили по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны
Подполье: нанесен удар по зданию в Херсоне, с крыши которого ВСУ запускали дроны
26 апреля 2024, 10:52

Фото: iStock/aapsky

Вооруженные силы Российской Федерации провели удар по дому в Херсоне, который, как утверждается, использовали украинские военные для запуска и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 26 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Местные жители сообщили, что многоэтажный дом в Херсоне получил удар, и на его крыше, по их словам, действовали "дроноводы" для манипулирования БПЛА», — отметил он.
Лебедев добавил, что пострадали также пять частных домов, в которых, по его словам, расположились украинские военные без согласия владельцев. Он также упомянул о большом взрыве в районе пристани в Станиславе.

Читайте также:

Российские военные ударили по бойцам ВСУ в Днепропетровской области, сообщило подполье

ВС РФ ударили по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО

Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье
#военные
#дом
#бпла
#жители
#всу
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные ударили по бойцам ВСУ в Днепропетровской области, сообщило подполье
Подполье: Ударом ВС РФ уничтожена треть подразделений ВСУ у побережья Днепра
26 апреля 2024, 10:28

Фото: iStock/IherPhoto

Удар зафиксирован в Днепропетровской области Украины. Российскими военными ликвидировано около трети военных подразделения ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Прилетело в город Марганец, ближе к берегу Днепра. Там засело стадо бандеровцев в пару сотен голов. Мечтали через соседнюю Ильинку перекинуться на Энергодар. Теперь мечтают вместе с Бандерой. Не все конечно, но примерно треть», — сказал он.

Местные жители отмечают, что с Никополя по побережью проехать сложно. По словам координатора, вдоль всего побережья «много чего интересного, что от нас пытаются спрятать».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников, которые действовали вдоль российской границы у Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВСУ научились защищать «Бабу-ягу» от ВС РФ

ВСУ сдали позиции под Донецком, ВС РФ идут в штурмы в Красногоровке: последние новости СВО

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников
#владимир путин
#президент
#жители
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ научились защищать «Бабу-ягу» от ВС РФ
Военный эксперт Бенедетт: ВСУ придумали, как защитить «Бабу-ягу»
26 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские военные придумали способ, как защитить дроны типа «Баба Яга» от российских военных. Об этом рассказал военный эксперт Самюэль Бенедетт, передаёт РИА Новости.
Он пояснил, что взгляд оператора обычного дрона направлен вперед и вниз. При этом он не видит, что происходит сверху и сзади. Из-за этого дроны не могут вступать в бой с истребителем. Средств предупреждения на БПЛА также нет.

«В связи с этим в ВСУ пробуют сопровождать свои беспилотники типа "Баба-яга" квадрокоптерами, защищающими от российских перехватчиков», — рассказал Бенедетт.

Украина занимается дронами-истребителями из-за нехватки обычных систем ПВО. В Киеве уже создали аналог барражирующего боеприпаса «Ланцет», которые могут сбивать даже российские «Герани». Однако пока подтверждения этим заявлениям не нашлось.

Кроме того, у армии Украины имеются дроны-перехватчики Anvil производства США. При этом результаты их работы пока не раскрываются.

Читайте также:

Украинский дрон «Баба Яга» найден у директора фирмы в Москве

Российский солдат сбил из винтовки дрон ВСУ «Баба-Яга», чем спас товарищей

Специалисты установили место сборки украинских дронов «Баба Яга»
#сша
#дрон
#украина
#бпла
#всу
#солдат
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф