Озвучено истинное отношение Путина к СВО

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Президент России Владимир Путин всегда старается понять реальное положение дел в зоне СВО, болеет душой за участников спецоперации и ежедневно контактирует с военными не на камеру. Об этом рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как вы знаете, президент Путин является верховным главнокомандующим. Естественно, с начала СВО в его ежедневном рабочем графике появились непосредственные предметные контакты, исчерпывающие по ежедневному содержанию контакты с военными», — рассказал Песков.
По его словам, эта многочасовая работа президента проходит не на камеру.
Песков отметил, что президент проводит совещания и ежедневно заслушивает доклады, чтобы оперативно решать проблемные вопросы. Он также получает информацию от разных источников непосредственно с передовой, чтобы понимать реальное положение дел в зоне боевых действий, и восхищается участниками спецоперации и «болеет за них душой».
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Элина Позднякова