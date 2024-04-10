На Украине собираются призывать женщин для службы в ВСУ

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Киеву стоит начать призывать женщин в армию ВСУ по примеру Израиля. Такое заявление сделала советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева. Её слова передает газета Times.
«В нашей конституции говорится, что каждый украинец обязан защищать родину, поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили... Как в Израиле, мы должны (тренировать – ред.) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне», — заявила Григорьева.
По её словам, украинцам стоит готовиться к тому, что в ближайшие годы в стране начнут мобилизовывать женщин. Григорьева пояснила, такие действия необходимы для решения проблемы нехватки новобранцев. На данный момент в армии Украины служат порядка 65 тысяч женщин, при этом последние три года показатель вырос на 40%.
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Элина Позднякова