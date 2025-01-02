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Факельное шествие бандеровцев на Украине — позор для западных государств, заявил журналистам РИА Новости член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Шествие в честь пособников фашистов — это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим», — сказал собеседник агентства.
Рогов добавил, что западные лидеры предпочитают молчать о чествовании нацизма на Украине и его пособников.
Перед этим Владимир Рогов проинформировал общественность об ожесточенных боях на запорожской линии фронта. Чиновник отметил успехи ВС РФ, бойцы поставили российский триколор в одном из сел.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. По заявлению российских властей, боевые действия завершатся, когда РФ достигнет поставленных целей.
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Никита Кротов