Во Львове прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры

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Во Львове сторонники Степана Бандеры провели факельное шествие в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов»*. Об этом сообщило издание «Страна.ua», опубликовав видео с площади города, где собралась толпа с факелами.
Параллельно в городе Славянске Донецкой народной республики, контролируемом Вооруженными силами Украины, появились плакаты с поздравлениями в честь Бандеры, чей день рождения отмечается 1 января.
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата РФ) сильно избили нескольких мужчин. Видео инцидента опубликовал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале.
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*ОУН, Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева