СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО

Несмотря на непогодицу, на линии фронта продолжаются позиционные бои. Российским бойцам удается закрепить позиции и не допустить прорыва противника за линию обороны. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где продвинулись российские военные, расскажет редакция «Радио 1».