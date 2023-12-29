СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО

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Украинские войска терпят поражения по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет Asia Times.
В материале издания говорится, что ВС РФ зачищают украинскую армию на многочисленных участках в зоне специальной операции. Сообщается, что украинских солдат оттесняют на западное направление и в скором времени может наступить полный разгром ВСУ.
Автор материала отмечает, что Вашингтон внимательно следит за происходящим на фронте, и если произойдет неприятный для Америки исход, в таком случае США заставят киевские власти пойти на переговоры с РФ, а если они не захотят этого делать, то Вашингтон организует в Киеве военный переворот.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Автор материала отмечает, что Вашингтон внимательно следит за происходящим на фронте, и если произойдет неприятный для Америки исход, в таком случае США заставят киевские власти пойти на переговоры с РФ, а если они не захотят этого делать, то Вашингтон организует в Киеве военный переворот.
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Екатерина Коршунова