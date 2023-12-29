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Представитель группы «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил провести повторный референдум о независимости на территории Украины, передает агентство РИА Новости.
По его мнению, предыдущий референдум был сильно подвержен фальсификации.
Рогов утверждает, что результаты референдума в 1991 году, где большинство проголосовало за независимость Украины, были подвергнуты фальсификации. Он призывает «исправить историческую ошибку, которую, по его словам, допустила группа сепаратистов из числа местной политической элиты и украинских националистов».
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«Считаю, что необходимо провести новый референдум на всей территории, контролируемой правительством Владимира Зеленского, включая исторически русские города — Чернигов, Харьков, Киев, Днепропетровск, Одессу, вплоть до Львова. Вопрос о независимости должен быть задан», — подчеркнул он.
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Артем Кузьмин