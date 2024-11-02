На Украине сообщают о скором запуске производства дальнобойных ракет

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Украина собирается запустить производство собственных баллистических и крылатых ракет уже в середине 2025 года. Об этом заявил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью изданию «Обозреватель».
Он подчеркнул, что в стране уже проводятся испытания, пока только лётные, однако конкретные результаты уже имеются. Такими темпами к середине следующего года на Украине появятся собственные баллистические и крылатые ракеты.
Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном испытании первой баллистической ракеты украинского производства. Однако он не уточнил, к какому классу дальности она относится.
Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дальность её полёта составляет 600-700 километров.
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Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном испытании первой баллистической ракеты украинского производства. Однако он не уточнил, к какому классу дальности она относится.
Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дальность её полёта составляет 600-700 километров.
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Анастасия Чинкова