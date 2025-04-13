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На Украине сообщили о 32 погибших при ударе по Сумам

Оперслужбы Украины сообщили о 32 погибших при ударе по Сумам
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

О 32 погибших в результате удара по Сумам сообщили оперативные службы Украины в Telegram-канале. По информации ведомств, всего пострадало 84 человека, включая десятерых детей, в настоящее время в городе идут аварийно-спасательные работы.
Ранее нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что прилет по Сумам на северо-востоке страны был по скоплению ВСУ. Парламентарий указала, что проходило награждение военнослужащих. Безуглая призвала главкома украинских войск Александра Сырского не собирать военных для награждения «тем более в гражданских местах». Депутат заключила, что спецслужбы Украины допустили утечку данных в очередной раз.

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ТАСС: ВСУ убили своего офицера за переговоры с ВС РФ о сдаче в плен
13 апреля 2025, 23:13

Фото: iStock/Iryna Imago

ВСУ убили своего офицера за переговоры с российскими военными о сдаче в плен на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом сообщает ТАСС.
«Несколько дней назад нам стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса. Вместе с украинским десантником пострадали и несколько его сослуживцев, поддержавших единственное правильное решение», — передает агентство.

Как оказалось, вместе с офицером пострадали несколько бойцов ВСУ, которые поддержали его. О том, что именно украинская армия сделала с солдатом, не сообщается.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» поделился новыми подробностями об операции «Поток» в Курской области.

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ВСУ атаковали дронами Херсонскую область, заявил Сальдо
13 апреля 2025, 22:40

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ устроили атаку дронами на Херсонскую область, заявил глава региона Владимир Сальдо, уточнив, что работает российская противовоздушная оборона.
«Прямо сейчас Херсонская область подвергается вражеской атаке беспилотниками. Работает система ПВО — зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами», — сказано в Telegram-канале чиновника.

Сальдо добавил, что есть прилеты по дорожной технике и коммунальной инфраструктуре. Данные о пострадавших сейчас уточняют. Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума 2022 года. Киевский режим не признал результаты голосования и продолжил атаки указанной территории.

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Командир отряда «Ахмат» раскрыл важную деталь операции «Поток» в Судже
Участники операции «Поток» узнали о газопроводе за 4 часа до захода в него
13 апреля 2025, 21:54

Операция «Поток» (Фото: РИА Новости)

Участники операции «Поток» в Курской области узнали о газопроводе за четыре часа до захода в трубу, заявил прессе командир отряда спецназа «Ахмат», чей позывной «Аид».
«Мы только отбирали среди них тех, кто не страдает клаустрофобией, не страдает астмой, физически более-менее развит, соответственно, проведя жесткий отбор», — пояснил военный.

«Аид» подчеркнул, что подготовка была строго секретной, чтобы о ней не узнал противник. В рамках операции «Поток» штурмовики ВС РФ прошли приблизительно 15 километров по газопроводу, попав в тыл украинских боевиков. Операция завершилась освобождением Суджи от вражеских сил. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года.

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В Курской области нашли 200-килограммовый дрон ВСУ, заявил Хинштейн
13 апреля 2025, 21:51

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Украинский дрон весом в 200 килограммов нашли в Глушковском районе Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн.
«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — сказано в публикации.

Хинштейн добавил, что место обнаружения оцепили, скоро саперы займутся находкой. Губернатор подчеркнул, что специалисты каждый день обезвреживают десятки взрывоопасных предметов: мин, снарядов и других вещей, сеющих смерть.

«…Позавчерашний итог — 23 тыс. ВОП, за вчерашний день — 21,5 тысячи», — заключил губернатор.

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«Работа над третьей мировой»: во Франции осудили слова Макрона о России
Филиппо раскритиковал Макрона за резкие слова об РФ
13 апреля 2025, 20:37

Фото: istockphoto/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил, что Россию нужно принудить к перемирию на Украине.
«Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!» — написал Филиппо в соцсетях.
Пока Россия и США работают над урегулированием украинского кризиса, европейские лидеры обсуждают дальнейшие санкции против РФ. Недавно британский премьер Кир Стармер потребовал от России прекращения огня на Украине.

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