На Украине сообщили о 32 погибших при ударе по Сумам

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О 32 погибших в результате удара по Сумам сообщили оперативные службы Украины в Telegram-канале. По информации ведомств, всего пострадало 84 человека, включая десятерых детей, в настоящее время в городе идут аварийно-спасательные работы.
Ранее нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что прилет по Сумам на северо-востоке страны был по скоплению ВСУ. Парламентарий указала, что проходило награждение военнослужащих. Безуглая призвала главкома украинских войск Александра Сырского не собирать военных для награждения «тем более в гражданских местах». Депутат заключила, что спецслужбы Украины допустили утечку данных в очередной раз.
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Никита Кротов