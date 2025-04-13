ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS, заявили в СК

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Боевики ВСУ, по предварительной информации, ударили по Донецку американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявили журналистам в Следственном комитете России.
«Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки», — пояснили в ведомстве.
В СК добавили, что все произошло в Киевском районе города, повреждения получил ряд объектов гражданской инфраструктуры. В частности, речь идет о 4-м корпусе института проблем ИИ, магазинах и здании Минтруда.
«…Выбито остекление, а также разрушен фасад. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — резюмировали в ведомстве.Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В сентябре того же года Донецкая народная республика вошла в состав Российской Федерации.
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