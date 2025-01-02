На Украине сообщили о подготовке Балаклеи и Изюма к «круговой обороне»

Фото: iStock/Nzpn
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что Изюм и Балаклею готовят к «круговой обороне», передает издание New Voice.
По его словам, мероприятия по защите региона носят плановый характер. Синегуб пояснил, что часть работ выполняют сами боевики ВСУ.
При этом он не уточнил, на каком этапе находятся работы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ
Пушков рассказал, чего боятся в Киеве
Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников
При этом он не уточнил, на каком этапе находятся работы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ
Пушков рассказал, чего боятся в Киеве
Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников
Екатерина Коршунова