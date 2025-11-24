На Украине сообщили о полной переработке плана Трампа по урегулированию
Бевз: Мирного плана Трампа из 28 пунктов больше не существует
Мирный план из 28 пунктов, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, больше не существует.
Об этом сообщил в Facebook* советник главы офиса Владимира Зеленского Александр Бевз. Он отметил, что план целиком переработали, и все замечания Киева учли.
По словам Бевза, некоторые пункты полностью исключили, а другие — изменили. Издание Financial Times добавило, что обновленный документ теперь включает 19 пунктов, однако конкретные изменения не раскрываются.
Ранее сообщалось, что план Трампа по Украине будут обсуждать Россия, ЕС, США и Киев.
