Достижения.рф

На Украине сообщили о полной переработке плана Трампа по урегулированию

Бевз: Мирного плана Трампа из 28 пунктов больше не существует
Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Мирный план из 28 пунктов, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, больше не существует.



Об этом сообщил в Facebook* советник главы офиса Владимира Зеленского Александр Бевз. Он отметил, что план целиком переработали, и все замечания Киева учли.

По словам Бевза, некоторые пункты полностью исключили, а другие — изменили. Издание Financial Times добавило, что обновленный документ теперь включает 19 пунктов, однако конкретные изменения не раскрываются.

Ранее сообщалось, что план Трампа по Украине будут обсуждать Россия, ЕС, США и Киев.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0