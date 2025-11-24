Глава Белгородской области сообщил о трагичных последствиях атаки ВСУ
Гладков: в Белгородской области от удара дрона по автомобилю погибла женщина
В Белгородской области из-за атаки беспилотника ВСУ погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла в селе Репяховка, где FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавшую с множественными осколочными ранениями доставили в Краснояружскую ЦРБ, но спасти ее не удалось.
Мужчина, так же находившийся в салоне, получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног. Его госпитализировали в городскую больницу №2. После удара БПЛА машина сильно повреждена.
«Вновь у нас тяжелая, невосполнимая потеря <…> Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава региона.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что силы ПВО сбили 10-й беспилотник ВСУ, который летел на столицу.