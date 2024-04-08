На Украине сообщили о полном уничтожении нескольких электростанций

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Несколько украинских электростанций полностью уничтожены. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что газета ссылается на украинских чиновников, которые сообщили о том, что нынешний ущерб оценивается как более весомый, чем был в зимний период 2022-2023 годов.
Они не предоставили точных данных о масштабах ущерба, однако подчеркнули, что некоторые из электростанций, включая объекты в Харьковской области, были уничтожены полностью.
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил о намерении компании восстановить половину уничтоженных ТЭЦ в течение ближайших трёх-четырёх месяцев.
Ранее глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система подверглась крупнейшей за всё время конфликта атаке. В результате комбинированных ударов ВС РФ из строя вышли несколько тепловых и гидроэлектростанций. Также под удары попали ТЭС, оборудование которых также сильно повреждено.
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Они не предоставили точных данных о масштабах ущерба, однако подчеркнули, что некоторые из электростанций, включая объекты в Харьковской области, были уничтожены полностью.
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил о намерении компании восстановить половину уничтоженных ТЭЦ в течение ближайших трёх-четырёх месяцев.
Ранее глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система подверглась крупнейшей за всё время конфликта атаке. В результате комбинированных ударов ВС РФ из строя вышли несколько тепловых и гидроэлектростанций. Также под удары попали ТЭС, оборудование которых также сильно повреждено.
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Анастасия Чинкова