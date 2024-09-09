На Украине сообщили о потере села в ДНР

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Военные ВС России взяли под контроль населенный пункт Водяное в ДНР. Об этом информирует украинский ресурс DeepState.
Согласно интерактивной карте, село теперь находится под контролем российских военных. Помимо этого, корреспондент Евгений Поддубный также сообщил о взятии населенного пункта под контроль ВС РФ, однако призвал дождаться подтверждения указанной информации.
По его словам, освобождение населенного пункта Водяное позволит российским военным взять под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ, которая идет от Богоявленки до Угледара.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, освобождение населенного пункта Водяное позволит российским военным взять под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ, которая идет от Богоявленки до Угледара.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова