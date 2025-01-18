Над территорией России ночью уничтожили 46 украинских беспилотников

Фото: iStock/Naypong
Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 46 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, 18 БПЛА были ликвидированы в Брянской области, 11 — над территорией Курской области, 7 — в Калужской области, 5 — в Тульской области, 3 — в Белгородской области, 2 — в Воронежской области. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские войска вошли в Удачное в западной части ДНР
ВС РФ вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР, ведутся бои за освобождение
ВС РФ готовят крупнейший котел для ВСУ в Курской области
Екатерина Коршунова