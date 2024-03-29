Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Харьковской области

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В Чугуевском районе Харьковской области российские военные уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В последнее время российские военные активно наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Александр Бойцов