На Украине сообщили о ряде взрывов в Харькове

Фото: istockphoto / Leonid Ikan
Украинский «24 канал» в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в Харькове. Район атаки и иные подробности в публикации не уточняется.
Взрывы также произошли в подконтрольном Киеву Херсоне, информирует телеканал «Общественное». Их зафиксировали вечером 25 августа.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Накануне в Сумской области на севере Украины произошел взрыв, которые привел в действие систему противовоздушной обороны (ПВО).
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Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Накануне в Сумской области на севере Украины произошел взрыв, которые привел в действие систему противовоздушной обороны (ПВО).
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Александр Климов