В Киеве прогремели взрывы

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В Киеве прогремел ряд взрывов, передает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Подробности инцидента не сообщаются. Местные власти пока не дали комментариев. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
Спустя семь минут один из телеканалов сообщил о новом взрыве в украинской столице.
Накануне взрыв произошел также в Киевской области. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Спустя семь минут один из телеканалов сообщил о новом взрыве в украинской столице.
Накануне взрыв произошел также в Киевской области. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов