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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
18 августа 2024, 06:03
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Киеве прогремел ряд взрывов, передает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Подробности инцидента не сообщаются. Местные власти пока не дали комментариев. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

Спустя семь минут один из телеканалов сообщил о новом взрыве в украинской столице.



Накануне взрыв произошел также в Киевской области. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
#украина
#взрыв
ВС РФ взяли под контроль 50 опорных пунктов ВСУ за сутки
18 августа 2024, 05:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военная группировка «Запад» за последние сутки заняла 40 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма.
Он отметил, что российские бойцы также уничтожили 11 минометных установок ВСУ.

«Подразделениями реактивной артиллерии группировки нанесен групповой удар (...) по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе КупянскУзловой. В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной – добавил он.

Ранее российские войска уничтожили украинский пункт дислокации с 80 иностранными наемниками. Цели были поражены оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». По данным Минобороны, наемники находились в районе Бакареи.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#украина
#россия
#сво
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В Херсонской области сообщили о террористической тактике ВСУ
Губернатор Сальдо: ВСУ прибегают к тактике террористов в Херсонской области
18 августа 2024, 04:12

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в регионе террористическую тактику, нападая на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские войска перешли к террористической тактике, потому что не могут победить российские силы. Сальдо подчеркнул, что оборона России «крепка как сталь».

«Бойцов и вооружения более чем достаточно. Все начеку, врасплох не застанут», – отметил он.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что ВСУ потеряли 20 боевых самолетов, несколько современных катеров и 20 человек при попытке высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#всу
#терроризм
#россия
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«Горит превосходно»: кадры уничтожения военной техники ВСУ под Курском
Алаудинов показал видео уничтожения военной техники ВСУ в Курской области
18 августа 2024, 01:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области. Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале.
На кадрах видно, как дрон догоняет технику врага в открытом поле, после чего происходит взрыв и в небо поднимается густой столб дыма. На следующем видео беспилотник выцеливает противника, спрятавшего боевую машину за жилыми домами. От мощного удара образуется облако дыма, а домашние птицы в испуге разбегаются в стороны.
«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.
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#военная техника
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Зеленский рассказал об одном из важнейших для Украины участков фронта
Зеленский: ВСУ уделяют ситуации в Донбассе первостепенное внимание
18 августа 2024, 00:13

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время уделяют первостепенное внимание ситуации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Политик вновь повторил свой призыв к Западу разрешить ВСУ атаковать российскую территорию с помощью дальнобойного оружия.

«Нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход боевых действий», – отметил Зеленский.

Ранее президент Украины обвинил Великобританию в недостаточной поддержке. Он отметил, что британская сторона проявила лидерство в помощи украинцам, в том числе в поставках оружия. По словам Зеленского, это позволило спасти тысячи жизней.

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ВСУ поразились качеству дорог в России после атаки на Курскую область
Сенатор Цеков: ВСУ удивились высокому качеству дорог и порядку в России
17 августа 2024, 22:57

Фото: iStock/IakovKalinin

Боевики ВСУ удивились высокому качеству дорог и порядку в России. Об этом заявил сенатор от республики Крым Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. Асфальт в Курской области оказался в разы лучше, чем в граничащей с ней Сумской, отметил он.
По его словам, украинцы долго слушали ложь пропаганды о воровстве россиянами электрочайников, унитазов и асфальта, однако нападение ВСУ на Курскую область показало, что им все это время лагли.
«Они видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — заявил Цеков.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на реакцию участников телепередачи на телеканале LCI, которых смутило видео с боевиками ВСУ в касках нацистских войск СС. Об этом написал в своих соцсетях.
«Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!», — отметил он.

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#всу
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Дочь ставшего жертвой издевательств ВСУ пенсионера узнала его на новом видео
17 августа 2024, 22:48

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера, над которым с поддельным немецким акцентом издевался боевик ВСУ в каске СС, узнала своего отца на новом видео, которое опубликовало МВД Украины. Об этом со ссылкой на саму родственницу сообщают «Известия».
На опубликованном видео неизвестный мужчина на украинском языке просит того самого пенсионера показать свои документы. На представленных кадрах дедушка назвал сегодняшнюю дату и заявил, что его здоровью ничто не угрожает. Он поделился, что все эти дни после его пропажи, он блуждал по оккупированным украинскими войсками улицам и спал на обочине.

Как пояснила его дочь, отец достал свой старый, недействительный украинский паспорт.
«Паспорт, который он показывает, это его старый паспорт, который у него был еще черт-те когда, когда еще с Донбасса он приехал. Его он никогда не забирал, он валялся там в доме никому не нужный. Где он его нашел, я не знаю. Это когда в 2014 году он еще приехал. У него давно новый паспорт, он россиянин. А этот паспорт был в Гоголевке, получается», — приводят слова дочери в издании.
МВД Украины заявляет, что пенсионер жив и находится у себя дома. Его дочь отмечает, что очень рада, тому что с отцом все в порядке и у нее есть надежда увидеться с ним.

Видео, о котором идет речь, стало распространяться в сети 15 августа. На нем двое солдат ВСУ надели каски со знаками СС издевались над стариком в Курской области, имитируя немецкий акцент.

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«Сатанисты»: Захарова высказалась о запрете УПЦ на Украине
Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей за запрет УПЦ
17 августа 2024, 21:55

Фото: istock/dimid_86

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее сообщение она разместила в своем телеграм-канале.
«Сатанисты», — написала Захарова, комментируя новость.
Заявление о своей поддержке запрещающего УПЦ законопроекта Всеукраинский совет церквей разместил на своем сайте. Во время видеоконференции с Зеленским совет отметил, что ни одна организация любой направленности, центр которой находится в «стране-агрессоре», как в Киеве называют Россию, не может функционировать на территории Украины.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что принятие этого законопроекта якобы позволит укрепить «духовную независимость» Украины.

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#захарова
#православие
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США ограничили Украину в использовании своего оружия в Курской области
Reuters: США ограничили ВСУ в применении своего оружия в Курской области
17 августа 2024, 20:19

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США ограничили ВСУ в использовании своего переданного оружия в Курской области из-за страха перед началом прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Неназванный американский чиновник подчеркнул, что в случае, если украинские войска начнут брать под свой контроль российские населённые пункты и иные невоенные цели с использованием поставленного США вооружения, такие действия можно признать выходом за пределы установленных Вашингтоном ограничений. Он добавил, что эти ограничения изначально вводились, чтобы не допустить прямого конфликта стран НАТО с Россией.

Ранее в этот день газета Times сообщила, что власти Великобритании запретили Украине ударять своими крылатыми ракетами Storm Shadow по территории России из-за позиции США.

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«Дороги смерти»: Запад указал на стратегические ошибки ВСУ в Курской области

Украина больше года готовила операцию в Курской области, сообщили в США
#сша
#украина
#вооружение
#курская область
#запрет
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«Дороги смерти»: Запад указал на стратегические ошибки ВСУ в Курской области
Слебода: ВСУ не смогут долго удерживать позиции в Курской области
17 августа 2024, 19:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ не смогут долго удерживать занятые ими в Курской области позиции из-за их критической уязвимости. Об этом заявил политический аналитик, экс-военнослужащий ВМС США Марк Слебода в беседе в журналистов Дэнни Хайфоном.
Он подчеркнул, что атака на Курскую область будут крайне трудной для украинских войск поскольку они с трёх сторон окружены войсками ВС РФ, наносящими удары артиллерией, беспилотниками, планирующими и фугасными бомбами.

ВСУ не смогут организовать достойную систему снабжения на этом участке фронта без крупных потерь. Поскольку украинские войска не могут использовать железные дороги, они используют автомобильные, которые становятся «дорогами смерти». ВС РФ быстрее наносят удары, чем ВСУ удаётся обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию подбитой техники. Это является значительной стратегической ошибкой ВСУ.

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#всу
#вс рф
#курская область
#курское направление
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