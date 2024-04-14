На Украине сообщили о серии взрывов в Днепропетровске

Фото: iStock/Diy1
В Днепропетровске прозвучала серия взрывов после объявления воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщает издание «Укринформ».
Сигнал о ракетной опасности был объявлен в регионе в 17: 49 по мск.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил изданию РИА Новости о том, что после срабатывания сигналов оповещения, российский беспилотник «Герань» успешно поразил цель в районе железнодорожной станции «Лосево». Обесточенными оказалась город и область, добавил Лебедев.
Читайте также:
«Переводят стрелки»: Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС
Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
Кличко: Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил изданию РИА Новости о том, что после срабатывания сигналов оповещения, российский беспилотник «Герань» успешно поразил цель в районе железнодорожной станции «Лосево». Обесточенными оказалась город и область, добавил Лебедев.
Читайте также:
«Переводят стрелки»: Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС
Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
Кличко: Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США
Анастасия Хохлова