На Украине сообщили о серьёзных повреждениях на четырёх теплоэлектростанциях

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Четыре украинские теплоэлектростанции получили серьёзные повреждения в результате серии взрывов. Сообщается о разрушенных технических постройках и повреждённом оборудовании.
Соответствующую информацию распространила пресс-служба национального энергетического холдинга ДТЭК (Донецкая топливно-энергетическая компания). В настоящее время специалисты работают над устранением повреждений и неполадок, вызванных взрывами. Иные подробности не приводятся.
Напомним, что в ночь на 27 апреля взрывы гремели в четырёх регионах на западе Украины: в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областях. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Ранее руководство ДТЭК сообщило, что из-за многочисленных повреждений инфраструктуры предприятие утратило почти половину генерирующих мощностей.
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