Подполье заявило о нескольких ударах в Николаевской области

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В районе Очакова в Николаевской области Украины было зафиксировано несколько ударов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
"Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", — сказал он.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее российские военные нанесли удар по прятавшимся в жилых домах военных ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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