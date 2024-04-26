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Положение Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации совсем неважное, а широко распиаренная «гениальная» линия обороны оказалась никчёмной. Это несмотря на то, что на её строительство были потрачены миллиарды гривен из бюджета страны.
Об этом заявил главный сержант 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Антон Невкипелый с позывным Шизик. В видеоролике, опубликованных в социальных сетях, украинский военный подверг резкой критике укрепления, на которые приезжал фотографироваться президент Зеленский. Её слишком разрекламировали, отметил Шизик, а русские просто взяли и обошли её с другой стороны, обнулив все усилия ВСУ по возведению «неприступных» оборонительных рубежей.
Украинский солдат также подтвердил, что Вооружённые силы РФ вошли в Очеретино и установили контроль над населённым пунктом. Украинская сторона до сих пор официально не подтвердила факт сдачи Очеретино.
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Александр Бойцов