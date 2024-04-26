«Роют окопы и боятся»: В Подполье рассказали о поведении иностранных наёмников

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Подпольщики рассказали об иностранных наемниках, воюющих за киевский режим, пишет РИА Новости.
По словам командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град», по сравнению с 2022 годом число иностранных наёмников Херсонской области значительно увеличилось.
Многие из них отказываются от участия в штурмовых действиях, опасаясь за собственную жизнь и оставаясь в городе, другие — роят окопы, рассказал он.
Большая часть наёмников — представители Кавказского и Грузинского легионов. Их распознают по шевронам с надписями принадлежности к подразделению. Если нет шевронов, то по иностранной речи, добавил он.
В Херсоне также появились франкоязычные и англоязычные наёмники, но их мало. Другие общаются на румынском или молдавском языках.
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Многие из них отказываются от участия в штурмовых действиях, опасаясь за собственную жизнь и оставаясь в городе, другие — роят окопы, рассказал он.
Большая часть наёмников — представители Кавказского и Грузинского легионов. Их распознают по шевронам с надписями принадлежности к подразделению. Если нет шевронов, то по иностранной речи, добавил он.
В Херсоне также появились франкоязычные и англоязычные наёмники, но их мало. Другие общаются на румынском или молдавском языках.
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Алёна Самарева