На Украине сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в России
В России зафиксированы взлеты стратегических бомбардировщиков. Также сообщается о выходе в Черное море кораблей, вооруженных ракетами «Калибр». Об этом пишут украинские СМИ.
На текущий момент официальные источники не подтвердили эти сообщения.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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