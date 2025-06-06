На Украине сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в России

06 июня 2025, 07:33

Фото: iStock/Diy13

В России зафиксированы взлеты стратегических бомбардировщиков. Также сообщается о выходе в Черное море кораблей, вооруженных ракетами «Калибр». Об этом пишут украинские СМИ.