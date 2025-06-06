В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва железной дороги
В Прохоровском районе Белгородской области произошел инцидент, в результате которого с рельсов сошел резервный тепловоз.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, причиной происшествия стало, вероятно, заложенное под рельсы взрывное устройство.
К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Однако движение поездов на некоторое время было приостановлено, задержка составила около 2,5 часов. В настоящее время поезда уже следуют в соответствии с графиком.
Гладков также отметил, что часть железнодорожного полотна была повреждена. Ремонтная бригада оперативно приступила к восстановлению поврежденного участка пути.
Ранее стало известно, что в аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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