Над Воронежской областью силы ПВО уничтожили свыше пяти БПЛА ВСУ

06 июня 2025, 06:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 6 мая в небе над Воронежской областью силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.







«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет» — пишет глава региона в своем telegram-канале.