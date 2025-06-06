Над Воронежской областью силы ПВО уничтожили свыше пяти БПЛА ВСУ
В ночь на 6 мая в небе над Воронежской областью силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет» — пишет глава региона в своем telegram-канале.
Помимо этого, этой ночью беспилотники атаковали Тамбовскую область. Там из-за падения обломков БПЛА начался пожар на одной из предприятий.
К тому же известно об атаке дронов на Москву. Но полете к столице было ликвидировано 10 беспилотников.