На Украине сообщили о взрывах в Днепре

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Сообщения о взрывах в городе Днепр появились в Telegram-канале издания «Общественное».
Подробности происшествия в административном центре Днепропетровской области не уточняются, но воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях.
Ранее издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове в период воздушной тревоги.
5 января также была информация о взрыве в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области, однако дополнительной информации о возможных последствиях и пострадавших не поступало. В это же время стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины.
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Артем Кузьмин