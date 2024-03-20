В Харькове прогремел взрыв

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В городе Харьков, расположенном на на востоке Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Во второй половине дня в среду 20 марта в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, с тех пор сигналы воздушной тревоги раздаются практически ежедневно на всей территории страны.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству атак на российское приграничье. Он сказал, что хотел бы, чтоб жители российских областей жили в бомбоубежищах и постоянно слышали звук сирен.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал разрешения на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и главы Черноморского флота Виктора Соколова по причине предполагаемых преступлений, совершенных этими лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции лица «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».
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Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, с тех пор сигналы воздушной тревоги раздаются практически ежедневно на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал разрешения на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и главы Черноморского флота Виктора Соколова по причине предполагаемых преступлений, совершенных этими лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции лица «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».
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Мария Федоровцева