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В Харькове прогремел взрыв

20 марта 2024, 16:11
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

В городе Харьков, расположенном на на востоке Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Во второй половине дня в среду 20 марта в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, с тех пор сигналы воздушной тревоги раздаются практически ежедневно на всей территории страны.


Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству атак на российское приграничье. Он сказал, что хотел бы, чтоб жители российских областей жили в бомбоубежищах и постоянно слышали звук сирен.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал разрешения на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и главы Черноморского флота Виктора Соколова по причине предполагаемых преступлений, совершенных этими лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции лица «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».

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Минцифры: Украина могла бы выпускать два миллиона БПЛА в год, но нет денег
20 марта 2024, 16:32

Фото: iStock/NatureNow

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что страна могла бы удвоить производство дронов, достигнув отметки в два миллиона единиц в год, если бы Киеву хватало денежных средств. Об этом сообщает Guardian.
Отмечается, что в настоящее время Украина использует значительно меньше полного объема своих производственных мощностей. По словам Федорова, несмотря на это, Киев вышел на темп в более миллиона беспилотников в год, превысив запрошенные ранее украинский лидером Владимиром Зеленским показатели в один миллион БПЛА.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев получит ракеты и артиллерийские боеприпасы для систем противовоздушной обороны. По словам Умерова, речь идет о пакете помощи, который включает 155-мм, 152-мм и 105-мм снаряды.

Напомним, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия со стороны США. По этой же причине в настоящее время ВСУ находятся в катастрофическом положении.

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«Дутая слава»: военэксперт Баранец указал на слабые стороны танков Abrams
ВС РФ уничтожили четвёртый танк Abrams в районе Авдеевки
20 марта 2024, 15:55

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные уничтожили четвёртый американский танк Abrams в районе Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Западная техника на деле оказывается настолько слабой, поскольку вокруг неё раздута лживая реклама самими же США, рассказал в беседе с «Радио 1» военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Это тот пример, когда дутая слава бежит впереди самого западного оружия.

Танки Abrams горят на поле боя также, как любые другие танки. Российские противотанкисты, артиллеристы, операторы беспилотников сумели сделать всё необходимое для уничтожения этого танка, тактико-технологические характеристики которого были сильно раздуты, отметил эксперт.

США в ярости от уничтожения танков Abrams в зоне СВО


Он подчеркнул, что американские власти крайне недовольны тем, что танки Abrams были выпущены на передовую, где и были уничтожены. Изначально США запрещали украинским военным использовать танки на тех позициях, где их легко могут подбить. Однако у Украины не было другого выбора, за что она и поплатилась.

ВС РФ разобрали по частям подбитый Abrams


После нанесённых ВС РФ ударов, российские разведчики прибыли к танку, осмотрели его и сфотографировали. Интересно то, что с танка были сняты, в частности, система управления огнём, прицелы, элементы корпуса. То есть, с подбитого Abrams было снято всё, что российские военные смогли унести с собой. Таким образом, российская сторона теперь будет знать этот тип американских танков ещё лучше, чем прежде.

«Сегодня уже нет такого вида танков Запада, которые бы мы не подбивали. Подбивали Leopard, английские Challenger, американские БТР Bradley, французские танки М-10 и так далее. У нас уже весь ассортимент есть. Мы будем создавать коллекцию», – пояснил Баранец.
Он рассказал, что поступали предложения о том, чтобы привезти все подбитые ВС РФ украинские танки и разместить их у зданий посольств тех стран, которые поставили эту технику Украине. Военный эксперт высоко оценил такую идею.

Поставки американских танков Abrams на Украину


ВСУ получили первую партию американских танков Abrams в сентябре 2023 года. Тогда власти США запретили Украине выпускать танки на поле боя, опасаясь их скорого уничтожения. Именно поэтому они долгое время находились в запасе и не были задействованы в бою. Однако положение ВСУ на фронте стало стремительно ухудшаться, и было принято решение против воли американских союзников пустить их в бой.

Первый уничтоженный танк Abrams


Первый американский танк Abrams был уничтожен российскими военными в конце февраля текущего года. Для этого ВС РФ использовали FVP-беспилотники «Ланцет» и противотанковое оружие. Также подбить танк помогли FPV-дроны «Пиранья», которые работают на уникальных частотах. В настоящее время у них нет аналогов, которые бы работали с видеопередатчиками на подобных уникальных частотах. Второй танк был подбит российскими военными спустя несколько дней, после чего были уничтожены ещё два экземпляра американской техники.

Общие потери ВСУ за первые месяцы 2024 года


Министр обороны России Сергей Шойгу 20 марта озвучил потери, которые понесла украинская армия с начала текущего года. По данным Минобороны РФ потери противника превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц военной техники. Министр подчеркнул, что эти данные в три раза превышают показатели того же периода 2023 года. В связи с резким ухудшением положения ВСУ, на Украине участились случаи дезертирства и мародёрства в отношении мирного населения.

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#танки
#вс рф
#всу
#спецоперация
#техника
#вооружение
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ВС РФ полностью зачистили Козинку от остатков украинских диверсантов
20 марта 2024, 15:49

Фото: iStock/zim286

Российские силы полностью зачистили село Козинка в Белгородской области от диверсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что в настоящее время российские силы проводят мероприятия по предотвращению заходы вражеских ДРГ на территорию России.

Потери украинских диверсантов под российскими ударами авиации и артиллерии составили порядка 650 боевиков. Также уничтожены две боевые бронированные машины и две чешские боевые машины РСЗО Vampire.

Напомним, вражеские ДРГ увеличили попытки прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях. Самые ожесточенные бои с диверсантами проходили в белгородском селе Козинка.

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#машины
#минобороны
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На Украине сотрудники ТЦК пробрались на стройку, чтобы раздать повестки
«Страна»: в Тернополе сотрудники ТЦК забрались на стройку, чтобы выдать повестки
20 марта 2024, 15:48

Фото: iStock/Olena_Z

Сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины залезли на недостроенное здание, чтобы выписать повестки строителям. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.
Примечательно, что в сеть попали кадры, на которых группа мужчин в камуфляже разговаривала с рабочими в сигнальных жилетах на крыше строящегося здания. После чего им были выписаны повестки.

Ранее сообщалось, что в украинском Днепропетровске 86-летней женщине с медицинским образованием вручили повестку. Согласно постановлению правительства Украины, с 1 октября прошлого года все женщины-медработники обязаны встать на воинский учёт.

Отметим, в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская сообщила, что войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. В состав украинской армии берут всех и каждого, независимо от возраста и имеющихся проблем со здоровьем.

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Наёмники из Франции боятся воевать и сидят в тылу
Рогов: Наёмники из Франции сидят в тылу ВСУ в Запорожье и боятся воевать
20 марта 2024, 15:10

Фото: iStock/Stadtratte

Французские военные в составе иностранного легиона ВСУ боятся воевать с российской армией, поэтому стараются выполнять командные функции в тылу. Об этом рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
«Французы есть в (городе — ред.) Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он также пояснил, что это французские военные, которые на родине формально ушли в отпуск или отставку.

Рогов рассказал, что в иностранном легионе на запорожском направлении кроме наёмников из Франции, замечены и британцы. Однако и тех, и других там не много.По его словам, иностранные подразделения ВСУ состоят из польских, грузинских наемников, а также боевиков из запрещённых в РФ террористических группировок. В их составе преобладают уроженцы Северного Кавказа.

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#военные
#отпуск
#новости
#всу
#рф
#запорожье
#рогов
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Рогов рассказал об иностранных наёмниках в рядах ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: на Запорожском направлении воюют наемники из Франции, Польши и Грузии
20 марта 2024, 15:01

Фото: iStock/breakermaximus

На Запорожском направлении замечены наёмники из Франции, Польши, Грузии, а также уроженцы Кавказа, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом рассказал координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
Он уточнил, что в иностранном легионе на запорожском направлении кроме наёмников из Франции, замечены и британцы. Однако и тех, и других там не много, отметил Рогов. По его словам, иностранные подразделения ВСУ состоят из польских, грузинских наемников, а также боевиков из запрещённых в РФ террористических группировок. В их составе преобладают уроженцы Северного Кавказа.

«Польские, французские и британские наемники изначально прибыли в оккупированную ВСУ часть Запорожской области как командные расчеты для управления сложными видами вооружений, такими как гаубица М-777, ракетный комплекс «HIMARS», Storm Shadow/SCALP и прочие», — пояснил Рогов в беседе с РИА Новости.

В начале марта в ГУР Украины заявляли, что на стороне украинской армии воюют наёмники из 50 разных государств. В ведомстве отметили, что в состав международного легиона входят военные из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

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#военные
#комплекс
#новости
#всу
#наемники
#рф
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За три дня выборов на территории России сбили 419 БПЛА и 67 реактивных снарядов ВСУ
Шойгу: за время выборов сбиты 419 БПЛА и 67 реактивных снарядов ВСУ
20 марта 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

За три дня президентских выборов на территории России системы ПВО сбили 419 украинских беспилотника и 67 реактивных снарядов. Об этом в рамках коллегии Минобороны сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
«С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — заявил Шойгу.

По его словам, эта информация была известна украинскому командованию и западным советникам.

Министр обороны отметил, что для безопасности на правительственных и социальных объектах была усилена охрана и укреплена система ПВО.

Всего за время выборов удалось сбить 419 беспилотника и 67 реактивных снарядов, уточнил Шойгу.

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«Мы можем ответить тем же»: Путин – об ударах ВСУ по Белгороду
Путин: мы могли ответить тем же на удары ВСУ по Белгороду
20 марта 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Россия могла бы симметрично ответить на удары ВСУ по Белгороду. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что Москва не будет повторять действия украинской армии и наносить удары по гражданским объектам и мирному населению, поскольку Россия имеет свои взгляды и планы на этот счёт.

Путин подчеркнул, что власти сделают всё необходимое для обеспечения безопасности жителей Белгорода и всего региона, в том числе территорий, находящихся около границы с Украиной. Также будет оказана поддержка россиянам, уже пострадавшим от действий ВСУ.

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#спецоперация
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Шойгу раскрыл потери ВСУ в зоне СВО с начала 2024 года
Шойгу: Потери ВСУ с начала 2024 года превысили 71 тыс. человек
20 марта 2024, 14:19

Фото: сайт Кремля

Потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тысячу человек. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
«Потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц вооружения», — заявил Шойгу.

Он отметил, что данная цифра в три раза превышает потери украинской армии за аналогичный период 2023 года.

Министр обороны также добавил, что из-за больших потерь в рядах ВСУ чаще стали фиксироваться случаи дезертирства, а также мародёрства в отношении мирного населения.

Шойгу подчеркнул, что армия России и далее продолжит улучшать достигнутые успехи, а также наращивать огневое воздействие на объектыВСУ.

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