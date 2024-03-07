На Украине сообщили о взрыве на территории Кировоградской области

Фото: iStock/RamonCast
Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в районе Кировоградской области.
Согласно информации, в регионе объявлена воздушная тревога. Район, где произошел взрыв, и причина происшествия не уточняются.
Также издание пишет, что взрыв произошел и в подконтрольном Киеву Херсоне, но тревога не была поднята.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена также в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что во время встречи Зеленского и премьер-министра Греции в Одессе прогремел взрыв.
Читайте также:
CNN подтвердил, что в 500 м от кортежа Зеленского и Мицоакиса произошёл взрыв
Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции
Взрыв прогремел под Воронежем возле нефтехранилища
Также издание пишет, что взрыв произошел и в подконтрольном Киеву Херсоне, но тревога не была поднята.
Ранее сообщалось, что во время встречи Зеленского и премьер-министра Греции в Одессе прогремел взрыв.
Читайте также:
CNN подтвердил, что в 500 м от кортежа Зеленского и Мицоакиса произошёл взрыв
Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции
Взрыв прогремел под Воронежем возле нефтехранилища
Александр Климов