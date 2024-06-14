Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине сообщили о задержании десятков мужчин, хотевших уехать в Молдавию

На Украине сообщили о задержании десятков мужчин, хотевших уехать в Молдавию

14 июня 2024, 10:45
Фото:istockphoto/Oleksander Bontei

Фото:istockphoto/Oleksander Bontei

Более 40 уклонистов хотели сбежать на грузовике в Молдавию, их задержали украинские пограничники. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил официальный представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, все произошло накануне вечером под Одессой, в прицепе грузовика был 41 человек, желающий покинуть Украину.
«Транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы», – сказал Демченко.

Он добавил, что нарушители понесут ответственность, сейчас их проверяют. Подобный случай произошел 9 июня, когда больше 30 украинцев нелегально пересекли границу с Венгрией в Закарпатье на грузовике, у которого были военные номера. Побег вскрылся по видеокамерам.



На Украине идет жесткая мобилизация, люди пытаются избежать призыва всевозможными способами.

Читайте также:

ВС РФ ударили по заводу «Укроборонпром» и ремонтному цеху ВСУ под Харьковом

ВС РФ взяли ВСУ в огненный мешок в Карловке в ДНР

ВС РФ уничтожили колонну ВСУ по наводке подполья
#украина
#мобилизация
#пограничники
#новости
#война
ВС РФ ударили по заводу «Укроборонпром» и ремонтному цеху ВСУ под Харьковом
14 июня 2024, 09:27

Фото: iStock/maki_shmaki

Армия России нанесла удар по военному заводу «Укроборонпром» и ремонтному цеху ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Сообщается о нанесении нашей тактической авиацией новых ударов по военному заводу «Укроборонпрома» и ремонтному цеху ВСУ под Харьковом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар был нанесён ранним утром 14 июня с помощью высокоточных крылатых ракет Х-59.

По предварительным данным, в результате российского удара на территории завода уничтожены ремонтные комплексы и ангары со стоянкой техники ВСУ.

Также минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по хмельницкому военному аэродрому в Староконстантинове. Последствия атаки не уточняются.

Читайте также:

В Киевской и Хмельницкой областях прогремела серия взрывов

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

ВС РФ уничтожили колонну ВСУ по наводке подполья
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Шеремет призвал командование Украины начать крестовый поход против НАТО
14 июня 2024, 09:15

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал командование ВСУ выступить с «крестовым походом» против НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат уверен, что именно НАТО виновно в бедах украинского народа.

«Именно НАТО спровоцировало братоубийственную войну и принесло разруху на Украину. У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политике американцев и начать свой "крестовый поход" против НАТО», — заявил Шеремет.

По его словам, на сегодняшний день НАТО является главным врагом для нормального будущего украинского народа.

Шеремет выразил уверенность в том, что «крестовый поход» против НАТО поможет изгнать западных оккупантов из Украины и освободить страну от иностранной зависимости для возвращения на путь развития вместе с РФ.

Читайте также:

МИД сообщил о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с РФ

Глава Пентагона: страны НАТО уже поставили Киеву оружия на $98 млрд

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не считает эскалацией удары ВСУ по территории РФ
#мид
#страны
#депутат
#нато
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ взяли ВСУ в огненный мешок в Карловке в ДНР
Кимаковский: ВСУ оказались в огневом мешке на юго-востоке Карловки
14 июня 2024, 09:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Часть группировки ВСУ оказалась в огневом мешке ВС РФ в Карловке. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
«В Карловке у вооруженных формирований Украины сложилась не лучшая ситуация. В юго-восточной части противник оказался в огневом мешке», — заявил Кимаковский.

Он также уточнил, что подобная ситуация складывается для украинских подразделений к северу от Карловки, в районе села Невельское.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области, который использовался для снабжения артиллерии ВСУ.

Читайте также:

Кимаковский: Освобождение Уманского поможет перекрыть пути снабжения ВСУ

Кимаковский: в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы

Кимаковский: Командиры ВСУ расправляются с желающими сдаться в плен солдатами
#всу
#днр
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили колонну ВСУ по наводке подполья
14 июня 2024, 08:33

Фото: iStock/Leonid Ikan

Данные подполья помогли ВС РФ обнаружить и уничтожить колонну ВСУ и немецкую САУ PZH 2000 возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки», — рассказал цитирует РИА Новости Лебедева.

По его словам, подпольщики засекли колонну ВСУ и передали информацию российским бойцам. После чего ВС РФ начали обстреливать противника из артиллерии. По данным аэроразведки, точным ударом была уничтожена иностранная САУ.

Лебедев рассказал, что подобная работа является одним из примеров борьбы сопротивления на Украине, гражданские лица делают всё, рискуя собственными жизнями, чтобы приблизить победу ВС РФ.

«Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника, спасает жизни русских парней, участвующих в СВО», — заключил Лебедев.

Читайте также:

Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье

Подполье заявило об ударе по заводу в Новомосковске, где ремонтируют технику ВСУ
#помощь
#работа
#данные
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киевской и Хмельницкой областях прогремела серия взрывов
14 июня 2024, 08:04

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минувшей ночью в Киевской и Хмельницкой областях Украины прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Хмельницкой области слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале «Общественного».

Кроме того, издание добавило, что взрывы раздались и в Киевской области.

В силах противовоздушной обороны Украины сообщили, что в ночь на 14 июня по Украине наносился комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет, дронов и «Кинжалов». Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Запорожской областях.
При этом там уточнили, что один из взрывов прогремел на хмельницком военном аэродроме в Староконстантинове. Последствия атаки не уточняются.

Читайте также:

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Минувшей ночью ПВО сбили 87 украинских беспилотников над территорией России

Неиспользуемый резервуар нефтебазы поврежден при атаке БПЛА в Воронежской области
#ночь
#бпла
#взрывы
#telegram
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минувшей ночью ПВО сбили 87 украинских беспилотников над территорией России
МО РФ: 87 БПЛА ВСУ было сбито ночью над российскими территориями
14 июня 2024, 07:29

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью над территориями РФ противовоздушная оборона сбила 87 украинских беспилотников, 70 из них — в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 70 вражеских беспилотников было сбито или перехвачено в Ростовской области, по шесть дронов ВСУ уничтожено в Воронежской и Курской областях, по два – в Белгородской и Волгоградской областях. Также один БПЛА ВСУ был ликвидирован в Крыму.

Читайте также:

Неиспользуемый резервуар нефтебазы поврежден при атаке БПЛА в Воронежской области

ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
#бпла
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неиспользуемый резервуар нефтебазы поврежден при атаке БПЛА в Воронежской области
Гусев: при атаке БПЛА поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы под Воронежем
14 июня 2024, 07:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российская противовоздушная оборона сбила шесть украинских беспилотников в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Гусев предоставил уточнённые данные, из которых следует, что в ночь на 14 июня около 3:00 ПВО в Лискинском районе сбила шесть украинских БПЛА самолетного типа.

«Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорания на объекте в результате вражеской атаки не произошло. Также, по его словам, нет пострадавших и разрушений.

Ранее Гусов сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе и повредили резервуары с топливом.

Читайте также:

В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

Обломки ранее сбитого БПЛА нашли в лесу под Калугой
#ночь
#данные
#бпла
#telegram
#сво
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские дроны повредили резервуары на воронежской нефтебазе
14 июня 2024, 05:34

Фото: istock / Nickos

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области и повредили резервуары с топливом. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале
«Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал он.
Атака была осуществлена со сверхмалой высоты, заявил Гусев. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Сейчас объект осматривают для выявления всевозможных повреждений.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что массовая атака БПЛА была отражена в регионе силами ПВО.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

В России женщины-заключённые стали проситься на СВО

На Украине рассказали, почему бойцам ВСУ запрещают пользоваться рациями

Появилось видео с военными ВС РФ, вернувшимися из украинского плена


#губернатор
#бпла
#сво
#всу
#атака
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
Губернатор Голубев: ПВО отразила в Ростовской области массированную атаку дронов
14 июня 2024, 04:17

Фото: istock / NiseriN

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил об этом в своём Телеграм-канале.
«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет», — написал он.
Голубев добавил, что последствия на земле уточняются.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Читайте также:

В России женщины-заключённые стали проситься на СВО

На Украине рассказали, почему бойцам ВСУ запрещают пользоваться рациями

Появилось видео с военными ВС РФ, вернувшимися из украинского плена

#губернатор
#бпла
#тревога
#сво
#всу
#пво
#воздушная тревога
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф