На Украине сообщили о задержании десятков мужчин, хотевших уехать в Молдавию

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Более 40 уклонистов хотели сбежать на грузовике в Молдавию, их задержали украинские пограничники. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил официальный представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, все произошло накануне вечером под Одессой, в прицепе грузовика был 41 человек, желающий покинуть Украину.
«Транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы», – сказал Демченко.
Он добавил, что нарушители понесут ответственность, сейчас их проверяют. Подобный случай произошел 9 июня, когда больше 30 украинцев нелегально пересекли границу с Венгрией в Закарпатье на грузовике, у которого были военные номера. Побег вскрылся по видеокамерам.
На Украине идет жесткая мобилизация, люди пытаются избежать призыва всевозможными способами.
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Никита Кротов