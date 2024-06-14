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ВС РФ уничтожили колонну ВСУ по наводке подполья

14 июня 2024, 08:33
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Данные подполья помогли ВС РФ обнаружить и уничтожить колонну ВСУ и немецкую САУ PZH 2000 возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки», — рассказал цитирует РИА Новости Лебедева.

По его словам, подпольщики засекли колонну ВСУ и передали информацию российским бойцам. После чего ВС РФ начали обстреливать противника из артиллерии. По данным аэроразведки, точным ударом была уничтожена иностранная САУ.



Лебедев рассказал, что подобная работа является одним из примеров борьбы сопротивления на Украине, гражданские лица делают всё, рискуя собственными жизнями, чтобы приблизить победу ВС РФ.

«Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника, спасает жизни русских парней, участвующих в СВО», — заключил Лебедев.

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#удар
Депутат Шеремет призвал командование Украины начать крестовый поход против НАТО
14 июня 2024, 09:15

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал командование ВСУ выступить с «крестовым походом» против НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат уверен, что именно НАТО виновно в бедах украинского народа.

«Именно НАТО спровоцировало братоубийственную войну и принесло разруху на Украину. У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политике американцев и начать свой "крестовый поход" против НАТО», — заявил Шеремет.

По его словам, на сегодняшний день НАТО является главным врагом для нормального будущего украинского народа.

Шеремет выразил уверенность в том, что «крестовый поход» против НАТО поможет изгнать западных оккупантов из Украины и освободить страну от иностранной зависимости для возвращения на путь развития вместе с РФ.

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ВС РФ взяли ВСУ в огненный мешок в Карловке в ДНР
Кимаковский: ВСУ оказались в огневом мешке на юго-востоке Карловки
14 июня 2024, 09:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Часть группировки ВСУ оказалась в огневом мешке ВС РФ в Карловке. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
«В Карловке у вооруженных формирований Украины сложилась не лучшая ситуация. В юго-восточной части противник оказался в огневом мешке», — заявил Кимаковский.

Он также уточнил, что подобная ситуация складывается для украинских подразделений к северу от Карловки, в районе села Невельское.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области, который использовался для снабжения артиллерии ВСУ.

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В Киевской и Хмельницкой областях прогремела серия взрывов
14 июня 2024, 08:04

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минувшей ночью в Киевской и Хмельницкой областях Украины прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Хмельницкой области слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале «Общественного».

Кроме того, издание добавило, что взрывы раздались и в Киевской области.

В силах противовоздушной обороны Украины сообщили, что в ночь на 14 июня по Украине наносился комбинированный воздушный удар с использованием крылатых ракет, дронов и «Кинжалов». Взрывы прогремели в Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Запорожской областях.
При этом там уточнили, что один из взрывов прогремел на хмельницком военном аэродроме в Староконстантинове. Последствия атаки не уточняются.

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Минувшей ночью ПВО сбили 87 украинских беспилотников над территорией России

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#бпла
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#telegram
#удар
#пво
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Минувшей ночью ПВО сбили 87 украинских беспилотников над территорией России
МО РФ: 87 БПЛА ВСУ было сбито ночью над российскими территориями
14 июня 2024, 07:29

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью над территориями РФ противовоздушная оборона сбила 87 украинских беспилотников, 70 из них — в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 70 вражеских беспилотников было сбито или перехвачено в Ростовской области, по шесть дронов ВСУ уничтожено в Воронежской и Курской областях, по два – в Белгородской и Волгоградской областях. Также один БПЛА ВСУ был ликвидирован в Крыму.

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#бпла
#всу
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Неиспользуемый резервуар нефтебазы поврежден при атаке БПЛА в Воронежской области
Гусев: при атаке БПЛА поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы под Воронежем
14 июня 2024, 07:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российская противовоздушная оборона сбила шесть украинских беспилотников в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Гусев предоставил уточнённые данные, из которых следует, что в ночь на 14 июня около 3:00 ПВО в Лискинском районе сбила шесть украинских БПЛА самолетного типа.

«Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорания на объекте в результате вражеской атаки не произошло. Также, по его словам, нет пострадавших и разрушений.

Ранее Гусов сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе и повредили резервуары с топливом.

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#ночь
#данные
#бпла
#telegram
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#всу
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ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские дроны повредили резервуары на воронежской нефтебазе
14 июня 2024, 05:34

Фото: istock / Nickos

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области и повредили резервуары с топливом. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале
«Возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал он.
Атака была осуществлена со сверхмалой высоты, заявил Гусев. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Сейчас объект осматривают для выявления всевозможных повреждений.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что массовая атака БПЛА была отражена в регионе силами ПВО.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рф
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В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
Губернатор Голубев: ПВО отразила в Ростовской области массированную атаку дронов
14 июня 2024, 04:17

Фото: istock / NiseriN

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил об этом в своём Телеграм-канале.
«Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет», — написал он.
Голубев добавил, что последствия на земле уточняются.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Появилось видео с военными ВС РФ, вернувшимися из украинского плена

#губернатор
#бпла
#тревога
#сво
#всу
#пво
#воздушная тревога
#дроны
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
14 июня 2024, 03:38

Фото: istock / Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». sandsun

Сирена воздушной тревоги звучит по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации государства.
По информации ресурса, тревога распространилась на все области в 3:07.

До этого украинские издания сообщали о взрывах в Хмельницкой области, а также в Запорожье и в Харькове.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

До этого сообщалось, что Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы из-за гибели журналиста НТВ в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#тревога
#сво
#всу
#вс рф
#воздушная тревога
#украина
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«Сдаюсь»: Как живут пленные бойцы ВСУ в спецтюрьмах строгого режима в зоне СВО
«Лента.ру» рассказала о жизни пленных бойцов ВСУ в спецтюрьмах
14 июня 2024, 03:27

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

В тюрьмах строгого режима в зоне проведения СВО содержатся тысячи военнопленных ВСУ. Обычно их обмен непубличный, а с начала взятия Авдеевки практически сошел на нет. В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила своему коллеге на Украине Дмитрию Лубинцу список из пяти сотен военнопленных, которых российская сторона готова вернуть.
Вскоре стороны обменяли военнопленным по формуле «75 на 75», но затем процесс снова замедлился. Большая часть пленных ВСУ на родине считаются пропавшими без вести. Кто-то надеется попасть в следующий перечень на обмен, а кто-то принял свою участь и ожидает уголовного срока или возможности вступить в ВС РФ.

Как живут пленные в колониях, при каких обстоятельствах они сдались и чего ждут, рассказала «Лента.ру».

Обстановка «на зоне»

Все пленные выглядят похожими друг на друга: бритые головы, однотонные робы. Выделяется только один из них — старший в отряде в кепке с буквой Z.

Территория колонии разбита на несколько участков — камеры, внутренний двор, столовая, зал для чтения и храм.

Пленных заводят в кабинет бойцы спецназа ФСИН, лица которых спрятаны за балаклавами. Над колонией пролетают штурмовики Су-25 — и пленные вместе со спецназом поднимают головы вверх. В кабине дрожат занавески, а их окна открывается вид на внутренний двор колонии: некоторые заключенные греются на солнышке, другие чинят трубу во внутреннем дворе. День работают, день отдыхают.
«Да им тут нравится. Лучше, чем на передовой», — говорит конвоир.

Фото: istock /RobertAx

В маленьком тюремном храме военнопленные могут присоединиться к службе в разрешенные часы.

Пни выкорчеваны, бордюры побелены, а яблони окучены. Книжные полки в кабинете, куда заводят пленных, содержат книги на украинском языке, русские словари и советские учебники. Среди литературы — русская классика, научная фантастика и художественные произведения.

В обеденный час пленные ровным строем направляются в столовую. На обед первое и второе: суп, картофель, гарнир, хлеб и чай. По информации на 2022 год, в среднем один солдат обходится ДНР в 105 рублей в сутки. Чтобы съесть всю порцию, отводится порядка 20 минут. После обеда заключенные строятся в линейку по команде.
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Истории военнопленных ВСУ

Один из военнопленных по имени Руслан, уроженец Полтавской области, был мобилизован, выйдя из дома за хлебом. Через месяц оказался в Авдееве. До этого работал на пилораме. Руслану 37 лет, разведен, есть дочь.
«Увезли в военкомат, прошел комиссию, отправили воевать», — делится украинец.
Он рассказал, что учебная подготовка шла месяц: бегали по окопам, обучались стрельбе из автоматов. После обучения их прикомандировали к 110-й отдельной бригаде терробороны и отправили на дачи в Авдеевке.

Там Руслан нашел телефон, чтобы рассказать близким, где он находится. На календаре был декабрь, стоял холод. Позиции военных ВС РФ находились буквально в десяти метрах. Он сказал, что когда бойцов привезли на позицию, стало страшно.

Извиняясь за суржик, он сказал: «вчера ти живий, на следующий день неживий».
«Каждый день нас обстреливали, но я не разбирался откуда ци прилеты и як они называются. 20 дней в аду, один день отдыха, затем снова 20 дней в аду», — сказал он
Украинец добавил, что возле окопов тела погибших солдат лежали месяцами, их не доставали из-за вони и постоянной стрельбы. Так как Руслан легче переносил запах из-за давней работы на кладбище, он вытаскивал тела и передавать их в машину эвакуации, которая обычно вывозит раненых. Мужчина признался, что когда доставал «двухсотых», было ощущение, что все они «мясо».

Первую боевую выплату в размере 120 тысяч гривен (примерно 265 тысяч рублей) Руслан так и не получил. На 40-й день боевых действий, в ходе очередного штурма, в их окоп упали мины. Стоявшие рядом солдаты погибли, а Руслан попал в плен.
«Ноги были в крови, тело в крови, во рту ощущался вкус крови. Я не знал, куды деваться. Вышел из окопа и сказал: «Все, я сдаюсь», — сказал он.
Недавно Руслан сказал начальству колонии, что готов вступить в ВС России и хочет начать новую жизнь. Корреспондент издания спросил, что если напротив него окажется такой же мобилизованный из Полтавы, на что украинец не нашел ответа.
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Военнослужащий ВСУ Виталий 10 месяцев отслужил связистом, попал в плен под Авдеевкой и находится там больше года. Его мобилизовали в 2023 году, ранее он работал оператором станка на заводе в городе Коростень Житомирской области. В родном городе у него осталась мать.

Молодой человек, выглядящий лет на 20, говорит осторожно, стараясь верно подбирать слова, и избегает политических вопросов. Под штаниной украинца торчат контуры аппарата Илизарова, который ему установили медики.
«По нам стрелял танк, потом начался штурм. Было страшно, и все. В окоп закинули гранату, я даже боли не почувствовал. Лежал, и все. На третий день я сдался в плен. Я думал, что меня застрелят, - рассказал Виталий.
Четверым другим бойцам удалось сбежать, оставив его и еще одного мужчину в окопе. Пятеро человек убили в штурме.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Из-за ран Виталий не мог идти и даже ползти, и штурмовики тащили его на носилках.
«Мама, если ты меня будешь бачить, со мной все нормально. Я, короче, в плену. Если что, жди, я вернусь», — обратился к матери украинец.
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Судьба пленных бойцов ВСУ

Сдавшиеся солдаты ВСУ могут нести наказание, зависящее от обстоятельств их службы. В РФ существует несколько статей УК, по которым против них могут возбудить дело, — «Ведение агрессивной войны» (срок от 7 до 20 лет), «Наемничество» (от 3 до 7 лет) и «Реабилитация нацизма» (до 3 лет).

Однако большинство военнопленных ждут трудовые работы и заключение до окончания боевых действий. Когда пленные смогут вернуться домой — неизвестно. Татьяна Москалькова заявила, что обмен был приостановлен по причине регулярно появляющихся новых требований украинских переговорщиков.

При этом иногда пленные могут встретиться с близкими. В прошлом году уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова организовала свидание родственников в колонии — для этого им нужно было пересечь украинскую границу. Организовать встречу удалось за 2 месяца. С начала спецоперации Морозова получила еще 700 похожих заявок.

Некоторые сдавшихся украинские солдаты, которых мобилизовали на передовую не по своему желанию, не хотят попадать в обменные списки и возвращаться на Украину. Об этом говорил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

На сегодняшний день в украинском реестре числится больше 23 тысяч человек, пропавших без вести.

В последней законодательной реформе на Украине указано, дезертирство с позиций карается тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет. В РФ за дезертирство военнослужащим грозит до 10 лет колонии.

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