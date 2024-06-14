ВС РФ уничтожили колонну ВСУ по наводке подполья

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Данные подполья помогли ВС РФ обнаружить и уничтожить колонну ВСУ и немецкую САУ PZH 2000 возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки», — рассказал цитирует РИА Новости Лебедева.
По его словам, подпольщики засекли колонну ВСУ и передали информацию российским бойцам. После чего ВС РФ начали обстреливать противника из артиллерии. По данным аэроразведки, точным ударом была уничтожена иностранная САУ.
Лебедев рассказал, что подобная работа является одним из примеров борьбы сопротивления на Украине, гражданские лица делают всё, рискуя собственными жизнями, чтобы приблизить победу ВС РФ.
«Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника, спасает жизни русских парней, участвующих в СВО», — заключил Лебедев.
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Элина Позднякова