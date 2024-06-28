На Украине сообщили об увеличении вдвое числа попыток нелегального выезда

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Количество попыток нелегального пересечения украинской границы в 2024 году практически удвоилось, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Представители ведомства объясняют эту тенденцию улучшением методов подделки документов.
«В сравнении с прошлым годом, почти вдвое больше граждан пытались незаконно пересечь границу, используя фальшивые документы», — заявлено в сообщении.С начала 2024 года украинские пограничники выявили более 700 поддельных документов, уточнили в ведомстве.
Также отмечается, что на 6% увеличилось количество транспортных средств с поддельными документами и незарегистрированными номерами.
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