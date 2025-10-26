На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали человека с кладбища
Сотрудники ТЦК силой мобилизовали человека с кладбища и отправили на передовую
Пленный украинский солдат Валерий Янчук рассказал, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) насильно мобилизовали его, когда он посещал могилу родственников, передает ТАСС.
По его словам, он направлялся на кладбище, чтобы посетить могилы родных, и по пути встретил представителей ТЦК и полицию.
«У меня не было военника. Сказали: "Поехали, мы тебе его сделаем". И в итоге на следующий день я уже был в учебке», — пояснил Янчук.
Пленный сообщил, что его направили на передовую линию между селами Шандриголово и Зеленая Долина в ДНР. Вскоре он был взят в плен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.