На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали человека с кладбища

26 октября 2025, 08:53

Сотрудники ТЦК силой мобилизовали человека с кладбища и отправили на передовую

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Пленный украинский солдат Валерий Янчук рассказал, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) насильно мобилизовали его, когда он посещал могилу родственников, передает ТАСС.





По его словам, он направлялся на кладбище, чтобы посетить могилы родных, и по пути встретил представителей ТЦК и полицию.





«У меня не было военника. Сказали: "Поехали, мы тебе его сделаем". И в итоге на следующий день я уже был в учебке», — пояснил Янчук.