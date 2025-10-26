Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью сбили 82 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации ведомства, в Брянской области нейтрализовали 30 дронов, в Тульской — 26, над Черным морем — семь, над Азовским морем — четыре, в Краснодарском крае и Рязанской области также зафиксировано по четыре сбитых беспилотника. В Ростовской области ликвидировали три дрона, в Московском регионе — два, один из которых направлялся в столицу. Кроме того, по одному дрону было сбито над Курской и Липецкой областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: