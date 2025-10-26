Мощные взрывы прогремели рано утром над Тульской областью

26 октября 2025, 06:10

SHOT: Над Тульской областью прогремело более десяти взрывов

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Тульской областью прогремела серия из более чем десяти мощных взрывов. Предварительно, сработала ПВО по украинским БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.