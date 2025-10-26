Мощные взрывы прогремели рано утром над Тульской областью
Над Тульской областью прогремела серия из более чем десяти мощных взрывов. Предварительно, сработала ПВО по украинским БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы рассказали, что многочисленные взрывы разбудили их около пяти часов утра. В небе над Ленинским районом и Заречьем сверкали яркие вспышки.
В настоящий момент обстановка нормализовалась, признаков пожара или разрушений люди не заметили. Официальной информации пока не поступало.
