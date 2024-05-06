ВСУ устроили охоту на российские танки «царь-мангал» в зоне СВО

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ВСУ бросают огромное число FPV-дронов для борьбы с российским танком «царь-мангал», однако пробить его броню не могут. Об этом пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
«Слои самодельной брони защищают танки-черепахи (танк "царь-мангал" — ред.) от 100 000 взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица, которые украинцы каждый месяц бросают в наступающих русских», — отметил Экс.
Он пояснил, что российские танки «Царь-мангал» занимаются разминированием. Они прокладывают пути для бронетанковых штурмовых колонн.
По словам Экса, российские военные оборудовали данную машину ещё одним слоем импровизированной брони. На него установили металлические решетки поверх цельнометаллических корпусов, которые защищают машины от вражеских беспилотников, не мешая основной работе.
Ранее в зоне СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Боевая машина прикрыта большим каркасом со стальными листами, которые защищают крышу и борта танка. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов. Отмечается, что танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн. Он установлен на защитном экране. Такие системы созданы для подавления дронов ВСУ.
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Элина Позднякова