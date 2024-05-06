Стало известно, что украинские военные тратят личные средства на нужды подразделения

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Украинский военный психолог Андрей Козинчук рассказал, что бойцы ВСУ тратят личные средства на нужды подразделения. Об этом пишет украинское агенство «УНИАН».
По словам военного, он тратит 70% на нужды подразделения, а 30% — на себя любимого. Он отметил, что деньги в том числе уходят на покупку запчастей и ремонт техники.
Ранее Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации. Согласно законопроектам, предлагается продлить срок действия военного положения с 05:30 по московскому времени 14 мая на 90 суток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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