ВСУ пошли на отчаянный шаг для сдерживания ВС РФ в районе Часов Яра

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Украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часовым Яром, сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
«Сам по себе канал является серьезным препятствием для его штурма, перемещения вражеских сил. С другой стороны, уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне, к сожалению, наших войск нет», — заявил Тимочко.
При этом уточняется, что на подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают продвижение к югу от жилой застройки в районе Часов Яра и уже приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец.
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Элина Позднякова