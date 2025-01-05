В Запорожье сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся мужчин

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В Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) применили газ против забаррикадировавшихся мужчин. Об этом пишет telegram-канал «Страна.ua».
«В одном из запорожских военкоматов мужчины забаррикадировались в помещении. Работники военкомата, пытаясь взломать дверь, применили газ», — говорится в сообщении.
В издании предположили, что мужчины оказались мобилизованными гражданами. На опубликованном видео один из забаррикадировавшихся просил о помощи и говорил, что не знает, что им делать дальше.
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