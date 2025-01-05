На Украине убит мужчина при попытке силовой мобилизации в ряды ВСУ

Фото: iStck/Irina Piskova
На Украине в Черновцах убит местный житель при попытке силовой мобилизации в ряды ВСУ. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем telegram-канале.
«Черновцы. Убит очередной «доброволец», — поделился Дмитрук.
К сообщению депутата прикреплено видео, на котором полицейские Украины задерживают местного жителя. Сотрудники ведомства положили его на землю и заломали руки. При этом гражданские пытаются освободить мужчину от полиции.
В результате происшествия житель скончался в больнице. Дмитрук отметил, инцидент случился 19 декабря, однако власти Украины пытаются блокировать любое распространение данной новости.
Также депутат напомнил, что этот случай не является единственным на Украине. Также известно о смерти мужчин в Сумах и Одессе. В первом городе житель погиб от черепно-мозговой травмы. Во втором застрелили отца, который пытался вызволить своего мобилизованного сына из территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине).
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