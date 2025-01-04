Военнопленный санитар рассказал о лечении иностранных наёмников ВСУ

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Большинство раненых иностранных наёмников ВСУ после прохождения лечения возвращались домой. Об этом сообщил военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и служивший санитаром в военном госпитале в Харькове.
Он подчеркнул, что в основном наёмники получали тяжёлые ранения, поэтому сразу же после прохождения лечения уезжали к себе на родину.
Набока служил санитаром в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра в Харькове, куда в том числе попадали наёмники с тяжёлыми ранениями.
По его словам, за два года работы к нему в отделение попадали наёмники из Азербайджана, Германии, Грузии, Испании, Колумбии, Польши, Франции и Чехии. Они проходили лечение в общих палатах и на общих условиях.
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Набока служил санитаром в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра в Харькове, куда в том числе попадали наёмники с тяжёлыми ранениями.
По его словам, за два года работы к нему в отделение попадали наёмники из Азербайджана, Германии, Грузии, Испании, Колумбии, Польши, Франции и Чехии. Они проходили лечение в общих палатах и на общих условиях.
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Анастасия Чинкова