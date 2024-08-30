В Одессе сотрудники военкомата и полицейские подрались с призывниками

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В Одессе сотрудники одного из районных военкоматов и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста, которые отказались показать документы во время проверки. Об этом информирует пресс-служба Одесского ТЦК, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в Пересыпском районе Одессы. Сотрудники военкомата обратилась в группу гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы, однако мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, проявили агрессию из-за отсутствия у них документов и выразили намерение применить физическую силу против военнослужащих.
Сотрудники территориального центра комплектования рассказали, что полицейским и военным пришлось сопротивляться. Позже на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции. Все детали конфликта уточняются.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
Украинские мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сотрудники территориального центра комплектования рассказали, что полицейским и военным пришлось сопротивляться. Позже на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции. Все детали конфликта уточняются.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
Украинские мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова