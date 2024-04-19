На Украине сотрудники военкомата похитили мужчину

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Неизвестные, предположительно сотрудники военкомата, похитили мужчину на улице в Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
У одного из домов, где стоял мужчина, остановился автомобиль. Из машины вышли люди, которые набросились на гражданина. После этого его силой посадили в салон и увезли в неизвестном направлении. Сейчас его место нахождения неизвестно.
Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкомата) направили в полицию 5387 обращений об установлении местонахождения военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета и законодательство о мобилизации. В Киевский центр комплектования должны были быть доставлены 4955 человек. Однако всего установить местонахождение удалось только 1,4 тыс. человек из списка. ТЦК много раз заявляли о поиске мужчин, которые после получения повестки не явились в центр.
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Дарья Осипова