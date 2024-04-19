В Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВСУ сдались в плен

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В период с 13 по 19 апреля в плен к российским военным сдалось 27 солдат ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.
Данных о том, на каких участках линии соприкосновения сдались бойцы ВСУ, не говорится.
Ранее солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. По его словам, в зоне СВО есть позиция, куда направляются бойцы ВСУ в составе небольших групп. Иногда оттуда возвращается всего один человек, о судьбе других, как правило неизвестно. Они либо пропадают без вести, либо погибают. Когда пришла очередь идти на эту позицию Федорчуку, он отправился туда в составе группы из трех военных, два из которых были ликвидированы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. По его словам, в зоне СВО есть позиция, куда направляются бойцы ВСУ в составе небольших групп. Иногда оттуда возвращается всего один человек, о судьбе других, как правило неизвестно. Они либо пропадают без вести, либо погибают. Когда пришла очередь идти на эту позицию Федорчуку, он отправился туда в составе группы из трех военных, два из которых были ликвидированы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова