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В Минобороны РФ рассказали, сколько военных ВСУ сдались в плен

Минобороны: за неделю в плен сдались 27 солдат ВСУ
19 апреля 2024, 16:10
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

В период с 13 по 19 апреля в плен к российским военным сдалось 27 солдат ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.
Данных о том, на каких участках линии соприкосновения сдались бойцы ВСУ, не говорится.

Ранее солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. По его словам, в зоне СВО есть позиция, куда направляются бойцы ВСУ в составе небольших групп. Иногда оттуда возвращается всего один человек, о судьбе других, как правило неизвестно. Они либо пропадают без вести, либо погибают. Когда пришла очередь идти на эту позицию Федорчуку, он отправился туда в составе группы из трех военных, два из которых были ликвидированы.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#рф
На Украине сотрудники военкомата похитили мужчину
В Днепропетровской области сотрудники ТЦК похитили стоявшего у дома мужчину
19 апреля 2024, 16:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Неизвестные, предположительно сотрудники военкомата, похитили мужчину на улице в Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
У одного из домов, где стоял мужчина, остановился автомобиль. Из машины вышли люди, которые набросились на гражданина. После этого его силой посадили в салон и увезли в неизвестном направлении. Сейчас его место нахождения неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкомата) направили в полицию 5387 обращений об установлении местонахождения военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета и законодательство о мобилизации. В Киевский центр комплектования должны были быть доставлены 4955 человек. Однако всего установить местонахождение удалось только 1,4 тыс. человек из списка. ТЦК много раз заявляли о поиске мужчин, которые после получения повестки не явились в центр.

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#всу
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Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня, заявили страны G7
G7 потребовала от России уйти с территорий, которые считает частью Украины
19 апреля 2024, 16:10

Фото: iStock/Bet_Noire

Москва имеет возможность положить конец конфликту на Украине «уже сегодня», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, передает РИА Новости.
В своем заявлении министры МИД стран G7 снова выразили требование о выводе российских вооруженных сил с территорий, которые Запад признает украинскими, несмотря на результаты проведенных там референдумов, на которых большинство местных жителей высказались за воссоединение с РФ.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что основной целью операции является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

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ВС России за неделю уничтожили семь украинских самолетов
Минобороны: ВС России за неделю уничтожили три украинских МиГ-29 и четыре Ан-26
19 апреля 2024, 15:56

Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Вооруженные силы России на минувшую неделю подбили семь украинских самолетов, среди которых оказались МиГ-29 и Ан-26, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
В частности были уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 ВВС Украины на аэродроме базирования, а также два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.

Ранее в Минобороны также заявили, что в связи с активностью ВСУ на границе, российские военные приняли решение нанести удары по объектам ВВС Украины и их технике. Отмечалось, что эти действия призваны предотвратить возможные атаки и ущерб со стороны украинских вооруженных сил и обеспечить безопасность на границе.

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт
ВС РФ освободили населенный пункт Первомайское на авдеевском направлении
19 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные освободили населенный пункт Первомайское на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — сообщили в МО РФ.

Российские военные легко добираются до позиций противника. Это происходит потому, что подразделения ВСУ просто не в состоянии дать им отпор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные за неделю нанесли 34 удара по объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине
19 апреля 2024, 15:37

Фото: iStock/aapsky

За прошедшую неделю российские военные провели 34 групповых удара при помощи высокоточного оружия по различным объектам на территории Украины, сообщило 19 апреля Министерство обороны.
Министерство подчеркнуло, что эти атаки были ответом на действия Киева, направленные на нанесение ущерба объектам энергетики и промышленности России.

Среди пораженных объектов были выделены: объекты энергетической сферы, предприятия ВПК, железнодорожная инфраструктура Украины, системы противовоздушной обороны, арсеналы и склады топлива для военной техники, центры подготовки операторов беспилотных аппаратов, пункты временного размещения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

Также сообщается, что силы России освободили населенный пункт Первомайское на авдеевском направлении.

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#вс рф
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Очевидица раскрыла подробности обстрела Горловки со стороны ВСУ
Жительница Горловки: «Услышали прилёт, посыпались стёкла»
19 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/Standart

Жительница Горловки рассказала о подробностях обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
«Услышали прилёт, посыпались стёкла, побежали из бухгалтерии. На выходе из бухгалтерии был второй прилёт, выкинуло взрывной волной нас в коридор. Сыпется штукатурка, в глазах потемнело, оглохла. Очень страшно», — поделилась женщина в беседе с RT.

До этого сообщалось, что из-за удара украинского дрона по Белгородской области погиб русский военнослужащий. Как передаёт «Царьград», происшествие случилось ещё 17 апреля. Предположительно, запуск дрона был совершён с территории Харьковской области из населённого пункта в 4,5 км от российский границы.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины насильно удерживают часть жителей Харькова, не давая им перебраться в безопасное место. Они планируют использовать мирное население в качестве «живого щита».

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#всу
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#обстрел
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Ганчев: ВСУ собираются использовать жителей Харькова в качестве «живого щита»
19 апреля 2024, 15:23

Фото: istockphoto/Zeferli

Военнослужащие Вооружённых сил Украины насильно удерживают часть жителей Харькова, не давая им перебраться в безопасное место. Они планируют использовать мирное население в качестве «живого щита».
Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, жители города пытаются покинуть его тайно, маленькими группами, избегая проезжих дорог. Кроме того, добавил руководитель ВГА, харьковчане стараются укрываться в своих домах и квартирах и никуда не выходить, опасаясь тотальной мобилизации.

Население города само хочет покинуть опасную территорию, продолжил Ганчев. Объявленная киевскими властями частичная эвакуация является лишь предлогом для того, чтобы набрать побольше мужчин и отправить их воевать. Жители Харькова не хотят идти на убой, поэтому прилагают все силы для того, чтобы избежать мобилизации, в том числе покидая свои дома, заключил глава ВГА Харьковской области.

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ВС РФ будут дробить оборону ВСУ сразу в нескольких местах — SZ
19 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России будут дробить оборону ВСУ сразу в нескольких местах, пишет чешское издание Seznam zprávy.
Так, обозреватель Лукаш Марек, ссылаясь на экспертов, предположил как пройдет новое наступление российской армии. По его словам, оно может особо ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону «дробят» одновременно во многих местах.

Единственное отличие — упорство российских военных, с которым они будут действовать, добавил он.

Ранее политолог из Украины Вадим Карасев заявил, что российские бойцы готовятся к наступлению. Якобы именно для этих целей был уничтожен ЗРК Patriot.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом
Депутат Журавлев назвал данные о появлении у Украины сверхдальних БПЛА вбросом
19 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/rancho_runner

Алексей Журавлев, первый зампред комитета Госдумы по обороне от партии «Родина», назвал информацию о появлении у Украины беспилотников с запасом хода в три тысячи километров вбросом.
«По моему мнению, это предварительно распространяемая информация, созданная для заслонения украинских диверсионных групп, которые планируют продолжить запуск беспилотников с территории России. Нам следует выявлять и уничтожать подобные группы», — цитирует Журавлева РИА Новости.
По его словам, все производственные мощности Украины, где могли бы производиться такие устройства, уже давно уничтожены российскими ударами, поэтому это может быть лишь приобретенные на Западе образцы.

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