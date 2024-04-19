Российские военные за неделю нанесли 34 удара по объектам на Украине

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За прошедшую неделю российские военные провели 34 групповых удара при помощи высокоточного оружия по различным объектам на территории Украины, сообщило 19 апреля Министерство обороны.
Министерство подчеркнуло, что эти атаки были ответом на действия Киева, направленные на нанесение ущерба объектам энергетики и промышленности России.
Среди пораженных объектов были выделены: объекты энергетической сферы, предприятия ВПК, железнодорожная инфраструктура Украины, системы противовоздушной обороны, арсеналы и склады топлива для военной техники, центры подготовки операторов беспилотных аппаратов, пункты временного размещения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
Также сообщается, что силы России освободили населенный пункт Первомайское на авдеевском направлении.
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Среди пораженных объектов были выделены: объекты энергетической сферы, предприятия ВПК, железнодорожная инфраструктура Украины, системы противовоздушной обороны, арсеналы и склады топлива для военной техники, центры подготовки операторов беспилотных аппаратов, пункты временного размещения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
Также сообщается, что силы России освободили населенный пункт Первомайское на авдеевском направлении.
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Артем Кузьмин